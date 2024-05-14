華冠擬減資5.82億元彌補虧損 減資比率80%

國內手機代工廠華冠因智慧型手機市場轉變，轉型不佳導致營運失利，多年陷入虧損；華冠今天宣布，擬辦理減資5.82億元彌補虧損，減資比率80%；華冠截至今年首季已累計虧損7.02億元，達實收資本額96%。

此外，華冠今天也公告，今年第1季會計師出具「繼續經營能力存在重大不確定性」的核閱報告。公告指出，華冠截至今年首季累計虧損新台幣7.02億元，達實收資本額96%，流動負債已超過流動資產，負債比率達93%，情況顯示華冠及其子公司繼續經營的能力存在重大不確定性。

華冠今天召開重大訊息記者會宣布，為強化財務結構及提升每股淨值，擬辦理減資以彌補累積虧損，減資金額新台幣5.82億元，消除股份5826萬4862股，減資比率80%，減資後股本為1.45億元。

華冠公告今年首季財報，合併營收新台幣2768.2萬元，歸屬於母公司業主淨損5210.4萬元，每股虧0.71元。

華冠同時公告董事會決議，擬以私募方式辦理現金增資發行普通股，發行額度不超過4000萬股，應募人為華森生化科技公司，是華冠法人股東的主要股東，以及華冠董事長李森田。