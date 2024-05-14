應用材料共推半導體科普教育聯盟 28日分享願景

台灣應用材料今日預告，攜手國立臺灣科學教育館、LIS情境科學教材及TFT為台灣而教共同推動全國性「半導體科普教育聯盟」，謹訂於5月28日（星期二）於國立臺灣科學教育館召開成立記者會分享願景。

台灣應用材料強調，在台深耕三十年，長期結合本業職能挹注科普教育，與科學教育單位及組織建立長期夥伴關係。

台灣應材指出，攜手國立臺灣科學教育館、LIS情境科學教材及TFT為台灣而教共同推動全國性「半導體科普教育聯盟」，謹訂於5月28日（星期二）於國立臺灣科學教育館召開成立記者會，屆時將由應用材料公司集團副總裁暨台灣區總裁余定陸、應材全球社區事務協理Katie Ferrick、國立臺灣科學教育館館長劉火欽、LIS情境科學教材創辦人暨執行長嚴天浩、TFT為台灣而教永續長杜瀛，分享半導體科普教育聯盟的願景與展望。