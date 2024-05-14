陳俊聖交棒 中華電郭水義接智慧城市產業聯盟會長

台灣智慧城市產業聯盟（TSSA）14日召開聯盟會議，進行新任會長推舉，原會長、宏碁董事長陳俊聖會交棒，全體出席者無異議通過由中華電信董事長郭水義成為第10任會長。

台北市電腦公會資深副總幹事黃鋆鋇表示，過去1年台灣智慧城市產業聯盟成功在台北、高雄兩地舉辦智慧城市展，並同步辦理第2屆2050淨零城市展，展會總體規模增長16%，海外來訪人數更是創歷年之最，共有來自46個國家和地區2192位海外城市代表或專業人士參與，凸顯台灣智慧城市和永續發展方面的引領地位及影響力。

新任會長郭水義在交接儀式中表示，智慧城市是全球發展的大趨勢，也是未來台灣資通訊產業發展的重要契機，同時也是台灣和全世界城市進行實質交流的重要議題，接任後將秉持企業共創精神，藉著歷任會長所創下的良好基礎，結合中華電信的國內外資源與夥伴，與聯盟廠商一同攜手把台灣智慧城市解決方案到海外落地，一起把餅做大。

台灣智慧城市產業聯盟創立於2014年，為台北市電腦公會為推動物聯網產業發展而成立，希望藉此推動智慧城市發展，促進跨領域交流，以實踐物聯網應用概念的快速整合與實現。

聯盟會長任期1年，屆滿後由聯盟會議共同推舉下任會長。