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AI 防詐！台灣大「反詐戰警」已偵測逾1.3億個可疑網域

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
台灣大哥大。圖／台灣大提供
台灣大哥大。圖／台灣大提供

台灣大哥大（3045）表示，運用AI科技，守護台灣資訊安全，串聯政府機關、執法單位、公協會、企業和消費者等五大利害關係人，建立完整反詐生態系，全面擴大資安防護網，台灣大旗下「反詐戰警企業版」透過AI偵測勒索軟體、偵測混淆性釣魚網站，已偵測超過1.3億個可疑網域，「安心Call」隱碼服務守護近2,000萬筆通話。

台灣最大資安盛事「CYBERSEC 2024 臺灣資安大會」即日起至5月16日盛大展開，台灣大表示，第三度參展，以「數位信任x資安韌性」為主題，展出運用自身Telco+Tech科技實力所研發的「反詐戰警企業版」、「反詐戰警個人版」、「安心Call」、「社交工程演練」等四大資安服務，在零信任時代為企業強化資安韌性，全面提高民眾個資與財產防護。

台灣大指出，於資安大會期間提供「反詐戰警個人版APP」進階方案免費體驗，展期間不限網內外用戶，APP新用戶只要下載並註冊完成，即可免費使用至6月30日，體驗來電門號即時辨識、簡訊內容自動檢查、網路活動安全偵測等進階功能。

台灣大企業服務事業商務長朱曉幸表示，突破性的AI技術帶來許多新興應用，同時也形成詐騙溫床，加劇企業資安環境的風險與壓力，落實資安為企業的共同議題，也直接影響企業的營運與獲利。

朱曉幸指出，台灣大具備研發、營運、資安與大數據天賦，已將AI技術導入資安服務，研發「安心call」、「反詐戰警」等防堵詐騙的科技工具，並分別導入金融、電商、物流、遠距醫療等產業；同時推出「反詐戰警」個人版，可幫助民眾過濾詐騙電話、簡訊、網站。此外，「社交工程網路詐欺」是資安威脅中最難以防範的企業隱憂之一，台灣大亦提供「社交工程演練」服務，力助企業培養內部員工資安認知，建立數位信任。透過台灣大資安解決方案，有效為企業及個人提高資安防護。

台灣大指出，「反詐戰警企業版」透過AI偵測勒索軟體、偵測混淆性釣魚網站，不僅已偵測超過1.3億個可疑網域，更為上百家來自零售、物流及電子商務等企業偵測詐騙偽冒；同時更是台灣第一家提供名人社群媒體偵測的業者，已協助近300家企業、名人偵測，精準分析是否有政府機關高層、上市櫃公司高層或名人遭詐騙集團冒用，最快於數小時內即時偵測並進行處理，避免民眾受到損害，同時維護名人與企業聲譽

台灣大表示，「反詐戰警個人版」可協助民眾及時辨識陌生來電、檢查可疑簡訊內容、偵測上網活動安全及掃描惡意應用程式，全面防堵詐騙風險，系統性節省用戶接電話時間。自去年11月上線後，已辨識3,000萬通來電/簡訊，每月為用戶節省高達687萬分鐘的無謂通話時間，有效守護民眾個資財產安全。

此外，台灣大表示，打造全雲端「安心Call」隱碼服務，運用先進的隱碼技術，提供臨時的代理號碼，讓從業人員與消費者互相通話，透過有效隱蔽消費者真實的電話號碼，全面阻斷個資外洩風險，有效防堵網路詐騙並維護企業商譽。「安心Call」可運用於電商網購、外送平台、叫車服務等任何有通話聯繫需求的產業，現已成功導入台灣電商龍頭momo、博客來等電商、叫車平台yoxi、大型醫療機構等企業，並有超過50家企業洽詢測試驗證中。目前已在三年內大幅降低相關詐騙事件超過90%，保護近2,000萬筆通話。

台灣大指出，推出「社交工程演練」服務，提供多元化主題及客製化設計釣魚郵件範本，包含擬真、八卦、旅遊、健康、知識、時事、財經、科技、生活等議題，模擬真實的社交工程攻擊情境，訓練和測試企業員工對社交攻擊的防禦能力；在演練結束後，提供分析報告，包含「開啟郵件」、「點閱連結」及「開啟附件」等受測者行為，幫助企業快速了解員工的資安意識程度，針對員工意識較低之員工，也能協助企業開立資訊安全認知教育訓練課程，呼應金管會強化上市櫃公司資通安全管理相關精進措施，金融業、科技業、製造業、生技醫療業、零售業等產業導入台灣大「社交工程演練」服務，提升資安自身防禦能力。

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台灣大哥大 詐騙集團 資安

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