愛山林總座張境在：四大力量驅動房市買氣 有台積電的地方就是蛋黃區

面對近期房市交易熱絡，甲山林集團旗下愛山林建設開發（2540）總經理張境在14日表示，目前房市買氣有四股力量驅動，包括國內經濟表現不錯、通膨造成的物價上漲、科技大廠擴廠帶動，以及403國內大地震所產生的自用、換屋需求，另外國內游資充沛、台股維持2萬點以上高水位，相關因素都是讓目前市場擁有不錯買氣的原因，並同步帶旺集團代銷事業、今年截至5月12日止建案銷售金額達600億元左右、年增二成，目標今年全年代銷事業銷售金額能往1,500億元邁進。

張境在今日在「愛山林企業總部落成暨全國建築業首座取得UL健康建築驗證標誌」記者會中指出，看好今年房市520檔期表現，以及後續預售市場買氣，主要有四大理由，第一國內經濟表現不錯，首季GDP達6.51%，顯示台灣出口暢旺、經濟實力佳。

第二通膨所產生的物價上漲，包括國際原物料、營建業缺工引發工資持續上升等，不僅產業有感，民眾也感受到通膨所帶起的物價上漲，因此房地產保值需求提升。

第三科技大廠擴廠帶動區域房市發展，已打破過去蛋黃、蛋白區的區域界線；他舉例，台積電（2330）設廠區域所帶起的房市上漲表現，你要說台積電設廠的地方到底是蛋白還是蛋黃區，已無法界定，但擴廠效應帶進的就業人口提升確實帶起區域房市需求，認為「有台積電在的地方就是蛋黃區」。

第四403國內大地震產生的自用、換屋需求，以及國內游資充沛、台股維持2萬點以上高水位等，張境在指出，上述外在環境影響都是驅動後續房市表現不錯的原因之一，認為接下來房市就是溫和穩健樂觀，唯一影響就是地緣政治，但這也是新政府上任後需面對的課題。

張境在強調，目前房市買氣不錯，同步帶旺集團代銷事業，今年截至5月12日止，手中代銷建案之銷售金額達600億元左右，較去年同期增加約二成，集團目標今年全年代銷事業銷售金額能朝1,500億元邁進。而愛山林今年業績表現也會不錯，加上有分回「帝景三號」、「帝景五號」自建案在第3季新完工挹注，營運有機會優於去年表現。