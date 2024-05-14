駭客最愛攻擊製造業三大弱點 勒索軟體排第一

根據中華資安國際統計，近年製造業的弱點主要在外部曝露介面、實體隔離失效、VPN帳密外洩以及供應鏈攻擊等，而常見的攻擊手法以勒索軟體占32%最高，其次為資料竊取占19%、資料洩漏占16%。

近年企業及個人都飽受駭客及詐騙侵害困擾，也讓資安及防護議題持續升溫。「CYBERSEC 2024 臺灣資安大會」於5月14日至5月16日盛大展開，資安業者如何協防政府及企業，與駭客鬥智、過招，也讓資安大會備受市場關注。

中華電信（2412）宣布，攜手子公司中華資安國際，參加「CYBERSEC 2024 臺灣資安大會」，以「網海領航堅強護衛」為主軸，展出xTrust零信任網路、雲端簽署服務、SecuTex先進資安威脅防禦系統以及SOC資安監控服務及CypherCom硬體端對端加密通訊系統等各項資安整合服務，協助企業提升整體資安防禦與應變能力，以強化企業資通安全。

中華電信董事長郭水義表示，資安防護力即為國家戰鬥力，中華電信集團持續深耕與精進資安領域，長久以來已培養出600多名具有資安證照的專業服務人力，旗下子公司中華資安國際，已連續五年獲得行政院資安服務廠商5A評鑑，在「SOC監控」、「資安健診」、「滲透測試」、「弱點掃描」及「社交工程演練」等五項服務項目全數獲得「A級」最高評鑑，優秀的研發能力與場域實戰經驗深獲肯定。

郭水義表示，中華電信及中華資安國際團隊在協助政府企業強化網路、網站與系統的多層次防護上，累積多年的實戰經驗，有更強大的能量可以持續精進研發技術，是企業做好資安防禦的最佳夥伴。

中華電信指出，在展期中，呼應政府與數位發展部推動零信任網路計畫，以及大會本屆主題「Generative Future」，首日在大會Cyber Briefing論壇中分享「與駭客對決:零信任網路下的AI智能與科技之戰」，說明在遠端辦公或雲端化環境，使用者如何能安全存取內部資源，同時為機關單位消弭數位轉型下的資安疑慮；面對無紙化的趨勢及企業對ESG的重視，中華電信另於「當我在雲端簽下名字後，沒想到開啟了無紙化世界的大門！」議程中，示範企業如何透過雲端簽署服務A+sign實踐ESG無紙化目標；兩大主題同步於4F台灣資安館展示。

中華資安國際則將於大會Blue Team論壇中探討「ClickBack-可惡想點」，16日在工控安全論壇及雲端安全論壇中，分享「工業控制系統與企業網路的資安威脅與應對策略」、「從資安監控的角度看Azure Entra ID」、「談雲端RASP實作與應用」等議題。