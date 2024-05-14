亞馬遜斥資5.35億認列世芯私募 認購價格2,382元

IC設計服務廠世芯-KY（3661）14日公告，亞馬遜（Amazon）將參與世芯-KY私募普通股認列，認列股數達22萬4,537股，認購價格為2,382元，總認購金額為5億3,484萬7,134元。法人指出，亞馬遜原先就為世芯-KY大股東，因此亞馬遜入股後，將可望讓雙方合作關係更緊密。

世芯-KY於去年股東常會通過辦理不超過500萬股額度的私募普通股案，今日公司公告，亞馬遜將會參與私募普通股認列案，認列股數22萬4,537股，認列比例達到4.49％，總認購金額為5億3,484萬7,134元。

據了解，世芯-KY與亞馬遜合作關係相當緊密，並取得亞馬遜AWS旗下第一代ASIC處理器晶片的委託設計（NRE）及代為投片案，雖然業界傳出第二代的亞馬遜AWS處理器晶片訂單已交由美商，不過法人認為，在世芯-KY本次獲得亞馬遜入股後，未來將有望重新取得亞馬遜AWS大單。

世芯-KY今日股價表現強勁，收盤上漲7.54％至2,710元，股價重新回到四個交易日以來新高，三大法人今日一共買超22張，結束連續兩個交易日買超，不過當中外資今日仍賣超2張，寫下連續三個交易日賣超。