半導體景氣回升 工研院估今年台灣IC產值破5兆元
工研院產科國際所提出今年台灣IC產業產值預測，預估2024年台灣IC產業產值將飛越新台幣5兆元，達5兆1134億元，年成長17.7%，優於全年平均數。這也是台灣IC產值去年因半導體景氣下滑而衰退一成後，再次迎接產業復甦，呈現比其他半導體區域還要強勁的成長力道。
工研院產科國際所預估今年IC設計業產值為1兆2617億元，比2023年成長15.1%；IC製造業在台積電、聯電及美光領軍下，產值達3兆2014億元，年增20.2%，其中晶圓代工2兆9932億元，年增20.1%，記憶體與其他製造為2,082億元，年增22.4%，增幅居冠；IC封裝業產 值4344億元，年增10.5%；IC測試業產值約2159億元，年增13.3%。
工研院產科國際所並公布今年第1季台灣整體IC產業產值報告，包含IC設計、IC製造、IC封裝、IC測試總產值達1兆1667億元，較上季衰退3.0%，比去年同期成長15.7%。
其中IC設計業產值為3002億元，季增約0.1%，年增25.1%；IC製造業產值7193億，季減4.3%，但比去年同期成長14.6%，其中晶圓代工產值6749億元，季減4.8%，但比去年同期成長14.9%；記憶體與其他製造產值為444億元，季增4.0%，也比去年同期成長9.4%；IC封裝業產值為987億元，季減4.1%，但比去年同期成長5.0%；IC測試業產值為485億元，季減0.6%，但比去年同期4.3%。📢 懶人包／LINE新功能「貼圖拼貼樂」全員開放！影片6招教學混搭快來看
📢 LINE免費貼圖來了！母親節獻愛必備 這Q版爽用180天、2款名牌貨都會動
📢 蘋果發表會懶人包／13吋iPad Air、iPad Pro升M4、Apple Pencil Pro不漲價
📢 M4版iPad Pro、iPad Air 6新舊價格比一比！這款竟便宜1500元
📢 官方認證！任天堂新一代Switch 2確定1年內亮相 粉絲快存錢
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言