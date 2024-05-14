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半導體景氣回升 工研院估今年台灣IC產值破5兆元

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
工研院估今年台灣IC產值突破5兆元，年增17%。圖／聯合報系資料照片
工研院估今年台灣IC產值突破5兆元，年增17%。圖／聯合報系資料照片

工研院產科國際所提出今年台灣IC產業產值預測，預估2024年台灣IC產業產值將飛越新台幣5兆元，達5兆1134億元，年成長17.7%，優於全年平均數。這也是台灣IC產值去年因半導體景氣下滑而衰退一成後，再次迎接產業復甦，呈現比其他半導體區域還要強勁的成長力道。

工研院產科國際所預估今年IC設計業產值為1兆2617億元，比2023年成長15.1%；IC製造業在台積電、聯電及美光領軍下，產值達3兆2014億元，年增20.2%，其中晶圓代工2兆9932億元，年增20.1%，記憶體與其他製造為2,082億元，年增22.4%，增幅居冠；IC封裝業產 值4344億元，年增10.5%；IC測試業產值約2159億元，年增13.3%。

工研院產科國際所並公布今年第1季台灣整體IC產業產值報告，包含IC設計、IC製造、IC封裝、IC測試總產值達1兆1667億元，較上季衰退3.0%，比去年同期成長15.7%。

其中IC設計業產值為3002億元，季增約0.1%，年增25.1%；IC製造業產值7193億，季減4.3%，但比去年同期成長14.6%，其中晶圓代工產值6749億元，季減4.8%，但比去年同期成長14.9%；記憶體與其他製造產值為444億元，季增4.0%，也比去年同期成長9.4%；IC封裝業產值為987億元，季減4.1%，但比去年同期成長5.0%；IC測試業產值為485億元，季減0.6%，但比去年同期4.3%。

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