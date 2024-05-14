正按計畫進行！台積電：歐洲廠將在第4季施工
路透報導，台積電14日表示，計劃在今年第4季開始建造歐洲廠。
台積電歐洲子公司總經理Paul de Bot在荷蘭的一場會議上說，歐洲廠的興建作業正在按計畫進行。
台積電今年8月承諾在德國投資35億歐元（38億美元）建廠，這是該公司在歐洲的第一座工廠。📢 懶人包／LINE新功能「貼圖拼貼樂」全員開放！影片6招教學混搭快來看
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