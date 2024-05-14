正按計畫進行！台積電：歐洲廠將在第4季施工

路透報導，台積電14日表示，計劃在今年第4季開始建造歐洲廠。

台積電歐洲子公司總經理Paul de Bot在荷蘭的一場會議上說，歐洲廠的興建作業正在按計畫進行。

台積電今年8月承諾在德國投資35億歐元（38億美元）建廠，這是該公司在歐洲的第一座工廠。