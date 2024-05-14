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Appier第1季業績強！毛利率51.7%創新高 看好本季表現

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
以AI輔助企業決策的SaaS業者沛星互動科技（Appier Group Inc.）公告今年第1季業績。（路透）
以AI輔助企業決策的SaaS業者沛星互動科技（Appier Group Inc.）公告今年第1季業績。（路透）

AI輔助企業決策的SaaS業者沛星互動科技（Appier Group Inc.）公告今年第1季業績，營收74億日圓（約4,700萬美元，新台幣15.3億元），年增 33%，超越 2024 財測目標的31%，主要得益於既有客戶的支持與產業多元化策略的初步成功強勁，憑藉多元化客戶的肯定持續實現獲利成長，也為達成2025財務目標奠定穩健基礎。

Appier指出雖值傳統淡季，但成長動能持續強勁，第1季毛利年增37%，毛利率來到 51.7%，創同期歷史新高。因即將到來的數位內容旺季和新客獲取加速，Appier預期第2季成長可期，獲利能力也將持續改善。

Appier公布營業利益顯著改善，年增9,600 萬日圓，營業利益達6,500 萬日圓。主要是嚴格的成本控管和毛利率的改善，營業利益率達0.9%，EBITDA利潤率達 10.0%，獲利超越原先預期。

Appier 毛利率和營業利益率的提升反映了其優異的執行力，藉由持續推動技術的進步，實現獲利成長和生產力的提升。Appier對 AI技術的研發投資強化了營運槓桿作用和業務生產力提升的正循環，有助持續改善關鍵營運指標，如單一客戶平均季營收（ARPC）的成長，以及毛利率和營業利益率的提升。

Appier 執行長暨共同創辦人游直翰表示，公司專注於開發最先進的 AI 技術，並將之應用於商業領域，提升客戶的投資回報率。第1季的營收成長顯示其跨區域產業多元化策略的成功，以及既有客戶的支持，特別是在電子商務和數位內容產業。除了既有客戶在廣告平台積極採用生成式AI技術，Appier也成功在韓國建立了持續成長的數位內容客戶群，並且在美國和EMEA、東北亞進一步擴大客戶領域，多元化客戶策略已初步實現穩健收益。

Appier指出，近期的生成式AI創新旨在提升客戶體驗，從三大面向促進業務成長。這些創新包括增強廣告成效、優化關鍵字搜尋、生成式AI驅動的自動網站開發。

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