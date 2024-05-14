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2024年桌上型顯示器出貨上看134萬台 年增1.6倍

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

TrendForce研究最新顯示，OLED桌上型顯示器（Monitor）2024年第1季出貨總量約20萬台，年成長率1.21倍。第2季在品牌新機陸續上市後，季成長幅度預估將達52%，合計上半年出貨總量可達50萬台。2024年隨著品牌廠商投注更多資源開案，以及面板廠推出更多新產品推廣下，全年出貨量將上看134萬台，年成長率達1.6倍。

TrendForce表示，以第1季市占率來看，第一名是三星，市占率36%，第一季度三星 OLED桌上型顯示器銷售主力為49吋產品，由於相較LCD桌上型顯示器機種零售價格僅高出兩成多，高性價比的優勢讓三星OLED 桌上型顯示器出貨量居冠。值得注意的是，三星第二季將推出27吋及31.5吋OLED主流尺寸新品，預期會再帶動三星第二季OLED出貨表現向上。

Dell今年第1季34吋OLED桌上型顯示器產品銷售表現受挫，主要是其它競爭對手也推出同質性高，且零售價格更低的產品。不過，受惠於第一季Dell推出的27吋及31.5吋OLED桌上型顯示器新品，帶動整體OLED出貨量至第二名，市占率達21%。

LGE第1季市占率19%，位居第三名，除了原先的27吋、45吋以及48吋OLED產品，第1季也有34吋及39吋新品上市，出貨量因此達到新高點。

華碩（2357）長期投注資源在高階桌上型顯示器市場，同時也積極開發並推廣OLED產品，故華碩OLED產品線布局完整，橫跨15.6吋至49吋，第1季市占率約10%，位居第四名。

微星（2377）在今年初一舉發布多款31.5吋與27吋機種，也推出價格較具競爭力的34吋新品及49吋產品，帶動微星今年第1季市占率大舉增加6個百分點來到7%，位居第五名。同時，微星不僅第1季發表多款新機種，下半年也將持續有新品上市計畫，預期2024年OLED桌上型顯示器的出貨量將有爆發性成長。

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