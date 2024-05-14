鴻海第1季AI伺服器年增200%、季增雙位數 訂單能見度高

針對鴻海（2317）目前AI伺服器占比與今年展望？鴻海發言人巫俊毅14日表示，2024年第1季AI伺服器業績年增200%，季增雙位數，占整體伺服器營收接近四成，今年AI占比逐季提升，全年維持AI占整體伺服器營收四成的目標。

他說，鴻海第1季雲端網路占整體營收比重達28%，去年同期是22%，已經穩居第二大產品位置，受惠下一代AI產品（GB200）將推出，鴻海AI伺服器的2025年營收成長將更為顯著，當然，消費智能產品營收占比還是最高。

他指出，現有ICT市場規模將近一兆美元，而有些研調機構也預期AI產業在七到八年之內，就會超過一兆美元的規模，其中硬體就超過一半。這部分正好是台灣廠商、更是鴻海可以發揮的地方，所以未來幾年，鴻海看到的AI新興產業，確實可以帶來很大的貢獻，也會帶動鴻海雲端網路產品營收與占比的明顯提升。

至於輝達（Nvidia）GB200的客戶？他說，GB200的設計更複雜，製造商扮演的角色更為重要，並可望獲得雲端服務供應商（CSP）與大型企業採用，CSP將是第一波採用者，客戶則涵蓋北美CSP與大企業等，訂單能見度高。尤其GB200的機櫃研發複雜與整合難度高，鴻海唯一從模組、基板、伺服器、交換機、液冷、整機到機櫃，可以提供客戶完整的解決方案，以及全球生產的據點，這是客戶看重鴻海的能力。