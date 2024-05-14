2024台灣資安大會10周年 落實資安即國安政策

資安一直是蔡總統任內的重點政策，地緣政治動盪持續加劇，數位戰帶來的威脅更凸顯資安是守護台灣不可或缺的一環。數位部產業署14日指出，今年的台灣資安館，以安全可信賴的台灣資安為主軸，匯集共47家台灣資安業者共同展示在地研發成果。

數產署作為我國資安產業推動的馬達，持續支持資安產業發展，積極輔導台灣資安業者整合實證，發展領域型資安解決方案，也逐步看到推動成果。今年的臺灣資安館，以安全可信賴的臺灣資安為主軸，匯集共47家臺灣資安業者共同展示在地研發成果。

數產署說，館內共分為安定家園、安全製造及安心生活三個區域。其中安定家園區，展示特規通訊及衛星通訊資安技術，呼應資安即國安政策，鼓勵自主關鍵技術國造國用，保護我國國防及戰略產業，蔡總統於今天參觀時，也對此表示高度肯定。

安心生活區，則由台灣資安業者結盟，發展適用於醫療情境的整合型解決方案，可針對巨量資料竊取攻擊進行偵測與阻擋，並受到國際醫療儀器業者青睞；另外也有業者依資安院提出的零信任架構，完成三大核心機制的技術整合，並已於知名電商平台完成實證。其他展示還包含臺灣後量子資安產業研發能量，及針對APP及IoT設備、5G設備及晶片安全等之檢測能量。

活動期間於台灣資安館舞台亦辦理主題論壇，除邀請來自馬來西亞及荷蘭等之專家代表，帶來東南亞、歐洲及美國等區域的最新資安現況與需求重點，也安排募資實務經驗、資安投資市場動態分享及政府資源介紹等，協助臺灣資安業者掌握國內外拓銷先機。

台灣資安大會是資安界一年一度的盛會，台灣資安館作為展示臺灣資安實力的窗口，除讓國際了解台灣豐富的資安專業人才和技術實力外，也作為交流的平台，將全球資安議題及最新技術發展帶進台灣。未來數位產業署也將持續支持資安產業的發展，協助建立更加安全的數位環境。