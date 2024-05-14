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數位部號召公民組隊 攜手公部門提升數位服務

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
數位部。圖／聯合報系資料照片
數位部。圖／聯合報系資料照片

數位發展部為鼓勵公民以數位形式參與公眾事務，自即日起辦理「113年公民科技試驗場域」團隊招募，邀請公民科技社群以公民參與、公私協力方式為地方議題提供解方，獲選團隊將媒合與台東縣或桃園市政府合作，共同開發數位服務或工具。今年為培育新世代數位公民與人才，特別採用老手帶隊制度，更提高獎助金，最高可獲得61萬元。竭誠歡迎民眾組隊參與，透過數位科技的力量與政府部門共同解決公共議題，提升數位服務品質。

數位部說明，透過科技解決社會問題已成為各國數位創新發展趨勢，在2023年首度辦理「公民科技試驗場域示範案」，成功媒合台中市政府、台南市政府與公民科技社群「一起加油陣線」與「好想打流感」團隊，攜手打造「公托申請數位流程優化」及「家戶訪視現場數位工具」。承去年度經驗成果，2024年延續辦理「公民科技試驗場域開發案」，將由地方縣市政府出題，公民參與來解題，促進公私協力並提升數位服務。

數位部指出，為鼓勵我國青年投入公共事務和強化數位技能，今年「公民科技試驗場域」首度導入「帶隊制度」，由具有資訊、設計專業或公民科技經驗的專家學者作為「帶隊夥伴」，帶領高中職或大專院校「實習生」和縣市政府合作，執行專案。專案開發成果將依規範上架至數位部公共程式平臺( https://code.gov.tw/ )，以利跨機關利用和全民交流，進而傳承並持續壯大公民科技生態系，更深植我國公民的數位實力。

本次活動申請期限即日起至5月28日中午12時止，徵選結果預計於6月上旬公告。相關申請辦法請參閱數位部公告頁面。

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