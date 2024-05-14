英業達法說會／輝達GB200出貨延後？財務長：產線未Ready談量產仍太早

AI熱潮持續延燒，隨著全球資料中心建置腳步不斷加速，市場對「算力」的迫切需求也跟著水漲船高、同時也激勵高功率AI晶片訂單規模持續擴大。隨著輝達（NVIDIA）推出最強AI晶片 「GB200」，代工大廠英業達（2356）作為首批入列GB200合作名單的台廠業者，旗下各產線的實際出貨狀況也引發關注。面對外界質疑GB200大單利多真偽、以及出貨帶來的益處何時顯現？英業達也在14日法說中正式解答，財務長游進寶坦言，目前包括GB200等產品線仍尚未Ready，而直至年底產品出貨能見度都較有限。

輝達（NVIDIA）GB200被稱為地表最強的AI晶片，該款最新晶片主要是搭載2顆B200 GPU及Grace CPU晶片封裝而成，代工大廠英業達手上不止已握有A100、H100的AI伺服器訂單，也已拿下B100市場訂單，而英業達作為輝達AI伺服器的供應鏈合作夥伴，更傳出連最新的GB200也都已成功獲單。

輝達（NVIDIA）今年3月正式發布最強晶片GB200，並宣布，台鏈代工大廠包括鴻海旗下富士康、英業達、和碩、廣達旗下雲達、緯創旗下緯穎等都將作為其合作夥伴，並推出各式基於Blackwell架構的全新伺服器。不過面對目前旗下產品出貨速度，財務長游進寶指出，綜觀目前在手的伺服器訂單，目前已成熟的產品線惟H200為主，預計可在第２季搶先出貨，至於「B100、GB200」產線則都尚未準備好。

游進寶表示，現在談出貨表現仍然太早了，目前旗下GB200的產品線，其實根本都還沒Ready完成 ，整個產品都還沒準備好、更別提實際出貨動態了，事實上現在產品都還在發展過程，預測未來出貨表現，都還是太早了。他強調，旗下B100產品線最快年底才能出貨、預估GB200最快要等到年底至明年初才能量產、出貨。

據悉，英業達旗下伺服器占比約40-45%，近年從品牌代工市場逐漸擴大雲端CSP一線客戶的生意，CSP業務占部門比例提升到3成，內部也看好隨著市場缺料已逐漸緩解，未來訂單動能也將呈現跳躍式成長，也將帶動出貨量年增數倍，伺服器業績占比也可望提升至10%以上，並直言，伺服器營運方面的增長將成為集團今年最主要的成長動能，並有望繳出雙位數成長。