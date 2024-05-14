鴻海董座劉揚偉：夏普最壞時間過去了 未來只會越來越好

鴻海（2317）董事長劉揚偉14日表示，面對全球局勢的變動和後疫情挑戰，我們始終堅定支持夏普（SHARP），幫助它尋找利基，突破困境，加速從虧損走向盈利，「SHARP最壞的時間過去了，未來只會越來越好」！

劉揚偉今天以SHARP最大股東代表的身份，針對SHARP中期經營方針發表錄影致意，並作出以上表示。他說，他非常榮幸地以SHARP最大股東代表的身份，來跟大家說明SHARP在鴻海科技集團中的重要戰略地位。

他指出，「SHARP不僅是鴻海的長期合作夥伴，更是我們的重要資產。在市場非常挑戰的這幾年，鴻海始終與SHARP同心協力。從去年7月開始，我每個月都會親自到日本，待上一周，親自地參與SHARP在策略轉型方面的討論，並提出經營上的相關建議，直接與SHARP的員工和管理層對話。這樣的溝通，讓我們能夠清楚地掌握市場的變化和即時地提出合適的對策」。

劉揚偉說，「SHARP獨特的創新技術和百年的品牌，在全球市場上是非常少有的。從SHARP CEO吳柏勲剛才的報告中，我們了解到，大家最關心的堺工廠將會得到積極處理，轉型為AI數據中心，共同推動SHARP實現輕資產化的目標」。

他指出，鴻海一直積極推動的3+3策略——三大產業和三大核心技術，我們將協助SHARP在人、車、家、辦公室的智慧產品融入這個策略，也會共同把握AI科技革命的新機遇。

他強調，鴻海的三大平台與SHARP的品牌價值，將攜手創造「1+1大於2」的雙贏局面！「我們堅信，鴻海的全球戰略與執行力，可以作為提供SHARP走向成功的重要的推手」。

最後，劉揚偉說，對每一位關心SHARP的投資人，以及媒體朋友們，我想說：「鴻海會一直與SHARP攜手同行！我們將共同面對挑戰、分享成果，一起見證SHARP未來的輝煌！」