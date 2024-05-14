快訊

梅雨季連續性降雨要來了！賈新興估環境這天建立 一直下到6月中

碧潭吊橋工安意外！男6層樓高鷹架摔落送醫亡 新北市府勒令停工

中和摩鐵爆命案…狠心用枕頭悶死2名親生孩子 40歲女曝行凶原因

HTC社群預告藏驚喜暗號 免費送新機

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
All For U 新機預告訊息。圖/宏達電提供
All For U 新機預告訊息。圖/宏達電提供

宏達電（2498）14日在 HTC Taiwan Facebook 粉絲團上發布All For U 新機預告訊息。同時，宣布5月21日上午10點將在HTC網路商城推出「HTC 2024商城神券：限時三日，免費領1,000元！」回饋活動。消費者只需前往活動網頁並完成email等資訊登錄，即可立即獲得1,000元HTC商城折扣券。

宏達電表示，去年推出輕旗艦HTC U23系列以來，一直以價位親民且搭載全方位實用功能受到消費者好評；該系列結合高效性能，提升整體相機功能，配備大光圈、超廣角、景深鏡頭及專業手動等模式，提供可滿足消費者各項所需的實用功能，如6.7吋及20：9的OLED大螢幕，且支援多項充電方式，包括快速充電和無線充電等功能。

此外，具備IP67防水防塵等級，搭載實用的3.5 mm耳機孔，擁有更高的抗刮擦性和耐衝擊性的Gorilla Glass Victus® 玻璃螢幕，同時支援指紋及臉部辨識快速解鎖功能等絕佳實用體驗。

宏達電14日，在 HTC Taiwan Facebook 粉絲團上發布All For U 新機預告訊息，並邀請消費者一同參加「猜新機，送新機」活動，就有機會免費將新機帶回家。

📢 懶人包／LINE新功能「貼圖拼貼樂」全員開放！影片6招教學混搭快來看
📢 LINE免費貼圖來了！母親節獻愛必備 這Q版爽用180天、2款名牌貨都會動
📢 蘋果發表會懶人包／13吋iPad Air、iPad Pro升M4、Apple Pencil Pro不漲價
📢 M4版iPad Pro、iPad Air 6新舊價格比一比！這款竟便宜1500元
📢 官方認證！任天堂新一代Switch 2確定1年內亮相 粉絲快存錢
HTC 消費

延伸閱讀

唐吉訶德扭蛋藏籤涉詐欺 消保官：業者將提賠償方案

印外傭態度懶散…半夜竟與夫互傳「自慰片」 人妻怒控：還偷我內褲

中職／布雷克質疑嚴宏鈞偷暗號 餅總幫忙解釋誤會一場

佔用版面偷吃步？用多種名義發行同一遊戲 刻意卡在商城首頁曝光

相關新聞

集邦估今年 OLED 桌上型顯示器出貨上看134萬台 年增161%

TrendForce研究最新顯示，OLED桌上型顯示器（Monitor）2024年第1季出貨總量約為20萬台，年成長率1...

鴻海董座劉揚偉：夏普最壞時間過去了 未來只會越來越好

鴻海（2317）董事長劉揚偉14日表示，面對全球局勢的變動和後疫情挑戰，我們始終堅定支持夏普（SHARP），幫助它尋找利...

HTC社群預告藏驚喜暗號 免費送新機

宏達電（2498）14日在 HTC Taiwan Facebook 粉絲團上發布All For U 新機預告訊息。同時，...

和碩攜手恩智浦 加速汽車應用開發

系統大廠和碩今日與全球汽車半導體領導廠商恩智浦半導體（NXP），共同宣布啟用位於和碩聯合科技企業總部的聯合實驗室，和碩聯...

聯電5月也調薪了 跟進同業相近調薪

晶圓代工大廠聯電（2303）近日也敲定年度調薪，並自本月開始實施。聯電表示，此次調薪參考公司獲利及同業調薪水準，並依個人...

因應電動車貿易壁壘 和碩總座：只會降龍十八掌不夠了

中國大陸車廠今年挾著在電動車產業的優勢大舉跨入國際市場，引起歐美各國政府警戒，有意加徵關稅設立貿易壁壘，針對地緣政治影響...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。