HTC社群預告藏驚喜暗號 免費送新機
宏達電（2498）14日在 HTC Taiwan Facebook 粉絲團上發布All For U 新機預告訊息。同時，宣布5月21日上午10點將在HTC網路商城推出「HTC 2024商城神券：限時三日，免費領1,000元！」回饋活動。消費者只需前往活動網頁並完成email等資訊登錄，即可立即獲得1,000元HTC商城折扣券。
宏達電表示，去年推出輕旗艦HTC U23系列以來，一直以價位親民且搭載全方位實用功能受到消費者好評；該系列結合高效性能，提升整體相機功能，配備大光圈、超廣角、景深鏡頭及專業手動等模式，提供可滿足消費者各項所需的實用功能，如6.7吋及20：9的OLED大螢幕，且支援多項充電方式，包括快速充電和無線充電等功能。
此外，具備IP67防水防塵等級，搭載實用的3.5 mm耳機孔，擁有更高的抗刮擦性和耐衝擊性的Gorilla Glass Victus® 玻璃螢幕，同時支援指紋及臉部辨識快速解鎖功能等絕佳實用體驗。
宏達電14日，在 HTC Taiwan Facebook 粉絲團上發布All For U 新機預告訊息，並邀請消費者一同參加「猜新機，送新機」活動，就有機會免費將新機帶回家。📢 懶人包／LINE新功能「貼圖拼貼樂」全員開放！影片6招教學混搭快來看
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