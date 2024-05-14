清華大學攜手大立光 設立聯合研發中心

國立清華大學14日宣布攜手全球光學鏡頭首屈一指的大立光（3008），簽約共同設立聯合研發中心，將在精密光學技術、生醫及材料科學、能源材料等領域展開多方位產學合作，研發具未來性及前瞻性的關鍵技術，並培育高階研發人才，帶動台灣光電產業再登高峰。

清華大學校長高為元指出，大立光及清華分享許多共同的價值，比如都十分重視前瞻科技的研發，也關注培育高科技人才的重要性。大立光-清華聯合研發中心的設立，將成為清華學生提早學習國際大型企業文化與精神的重要平台，提升學習視野。

清華大學工學院院長蔡宏營將兼任「大立光-清華聯合研發中心」主任。他指出，大立光過去即長期支持清華大學學生，如捐助清華動機系弱勢生獎助學金。其中一名曾受獎助的優秀女學生來自單親、外配家庭，母親在市場修改衣服供她求學，在大立光的獎助支持下，她再無後顧之憂，得以專心學業，如今已在國外知名大學攻讀博士。

蔡宏營表示，從去年開始，大立光將獎助範圍擴大到工學院，且增加獎助名額，每年獎助5名大學部經濟弱勢學生在教授指導下進行專業工讀。大立光並贊助清大賽車工廠、清大DIT機器人團隊等學生團隊實現夢想，站上國際舞台參與競賽，成績亮眼。

清華大學指出，大立光-清華聯合研發中心成立後，將聚焦電磁材料、車用鏡頭、生醫感測元件、衛星光通訊設備等研發領域，而光學與機、電整合正是清華的強項，強強聯手，將可望取得重要技術突破。

清華大學表示，多位教授也將帶領研究生針對大立光專注領域展開聯合研發計畫，共同研發創新與高效益技術。此外，大立光將捐助成立「清華-大立光傑出人才講座」及「清華-大立光傑出年輕學者」，為光電產業培育下一世代人才。

大立光領導、研發、生產的主力團隊中，不乏清華校友身影。如副董事長兼總經理黃有執即是清華動機系學士、碩士，更在去年獲選為清華大學第24屆傑出校友。黃有執致力於技術研發，他在大立光發明的專利技術即達57項。

清華工學院目前的研究經費超過四分之一都來自產業界。蔡宏營表示，師生在追求學術卓越的同時，也關注最新的產業技術發展，透過產學合作，不斷提升研究量能。