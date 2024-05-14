快訊

抓到了！明德外役監受刑人方青山 搭車北上折返台中潭子落網

中職／韓籍啦啦隊女神安芝儇宣布定居高雄 市長陳其邁回應了

他曝好友跳槽台積電「35職等」年收700萬！月薪引網驚：獎金多大包？

清華大學攜手大立光 設立聯合研發中心

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
國立清華大學宣布攜手全球光學鏡頭首屈一指的大立光，簽約共同設立聯合研發中心。圖／清大提供
國立清華大學宣布攜手全球光學鏡頭首屈一指的大立光，簽約共同設立聯合研發中心。圖／清大提供

國立清華大學14日宣布攜手全球光學鏡頭首屈一指的大立光（3008），簽約共同設立聯合研發中心，將在精密光學技術、生醫及材料科學、能源材料等領域展開多方位產學合作，研發具未來性及前瞻性的關鍵技術，並培育高階研發人才，帶動台灣光電產業再登高峰。

清華大學校長高為元指出，大立光及清華分享許多共同的價值，比如都十分重視前瞻科技的研發，也關注培育高科技人才的重要性。大立光-清華聯合研發中心的設立，將成為清華學生提早學習國際大型企業文化與精神的重要平台，提升學習視野。

清華大學工學院院長蔡宏營將兼任「大立光-清華聯合研發中心」主任。他指出，大立光過去即長期支持清華大學學生，如捐助清華動機系弱勢生獎助學金。其中一名曾受獎助的優秀女學生來自單親、外配家庭，母親在市場修改衣服供她求學，在大立光的獎助支持下，她再無後顧之憂，得以專心學業，如今已在國外知名大學攻讀博士。

蔡宏營表示，從去年開始，大立光將獎助範圍擴大到工學院，且增加獎助名額，每年獎助5名大學部經濟弱勢學生在教授指導下進行專業工讀。大立光並贊助清大賽車工廠、清大DIT機器人團隊等學生團隊實現夢想，站上國際舞台參與競賽，成績亮眼。

清華大學指出，大立光-清華聯合研發中心成立後，將聚焦電磁材料、車用鏡頭、生醫感測元件、衛星光通訊設備等研發領域，而光學與機、電整合正是清華的強項，強強聯手，將可望取得重要技術突破。

清華大學表示，多位教授也將帶領研究生針對大立光專注領域展開聯合研發計畫，共同研發創新與高效益技術。此外，大立光將捐助成立「清華-大立光傑出人才講座」及「清華-大立光傑出年輕學者」，為光電產業培育下一世代人才。

大立光領導、研發、生產的主力團隊中，不乏清華校友身影。如副董事長兼總經理黃有執即是清華動機系學士、碩士，更在去年獲選為清華大學第24屆傑出校友。黃有執致力於技術研發，他在大立光發明的專利技術即達57項。

清華工學院目前的研究經費超過四分之一都來自產業界。蔡宏營表示，師生在追求學術卓越的同時，也關注最新的產業技術發展，透過產學合作，不斷提升研究量能。

📢 懶人包／LINE新功能「貼圖拼貼樂」全員開放！影片6招教學混搭快來看
📢 LINE免費貼圖來了！母親節獻愛必備 這Q版爽用180天、2款名牌貨都會動
📢 蘋果發表會懶人包／13吋iPad Air、iPad Pro升M4、Apple Pencil Pro不漲價
📢 M4版iPad Pro、iPad Air 6新舊價格比一比！這款竟便宜1500元
📢 官方認證！任天堂新一代Switch 2確定1年內亮相 粉絲快存錢
光學鏡頭 大立光 清華大學

延伸閱讀

逾百校友上吐下瀉！北京清華大學餐廳聚餐傳食物中毒 驚動北京疾控調查

大立光4月營收連續9個月年成長 5月估持平

1學期減為16周！清華與陽明交大9月起實施 提升學生彈性學習能力

北京清華大學校慶軍樂隊面癱死氣沉沉 網：農村送葬都更有精氣神

相關新聞

黃崇仁受法國邀出席圓桌會議 親向馬克宏提半導體建言

力積電（6770）董事長黃崇仁13日應邀前往法國巴黎，參加由法國總統馬克宏主持的「France's leadership...

聯電5月也調薪了 跟進同業相近調薪

晶圓代工大廠聯電（2303）近日也敲定年度調薪，並自本月開始實施。聯電表示，此次調薪參考公司獲利及同業調薪水準，並依個人...

因應電動車貿易壁壘 和碩總座：只會降龍十八掌不夠了

中國大陸車廠今年挾著在電動車產業的優勢大舉跨入國際市場，引起歐美各國政府警戒，有意加徵關稅設立貿易壁壘，針對地緣政治影響...

鴻海法說會將登場 市場關注三大重點、股價再戰前高

鴻海法說會14日收盤後將登場，市場關注AI伺服器進度、電動車出貨及蘋果新品銷售情況等三大重點，股價從3月以來持續走高，近...

和碩攜手恩智浦 加速汽車應用開發

系統大廠和碩今日與全球汽車半導體領導廠商恩智浦半導體（NXP），共同宣布啟用位於和碩聯合科技企業總部的聯合實驗室，和碩聯...

車用半導體保守訊號加一 福特看電動車發展比預期慢

台積電（2330）、特斯拉、車用PCB大廠敬鵬（2355）等先後釋出短期車用市況保守看法，近期車用半導體保守訊號也再增加...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。