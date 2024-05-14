和碩攜手恩智浦 加速汽車應用開發

系統大廠和碩今日與全球汽車半導體領導廠商恩智浦半導體（NXP），共同宣布啟用位於和碩聯合科技企業總部的聯合實驗室，和碩聯合科技車用事業處總經理賴哲彥表示，這象徵雙方在未來車輛開發的策略合作邁向全新里程，和碩對根據客戶需求提供領先業界的最先進系統解決方案，充滿信心。

賴哲彥今日指出，和碩身為新興的設計整合服務製造領導企業，體認到當前汽車產業的挑戰和潛力，和碩未來將持續強化與恩智浦的合作關係，和碩深信，憑藉恩智浦在汽車領域的專業知識、對系統的瞭解、創新產品、以及對安全、資安與品質的重視，雙方合作將增強和碩的競爭優勢。聯合實驗室是和碩與恩智浦策略夥伴關係的重要里程碑，也期待將合作成果運用在和碩未來的開發計畫。

據Spherical Insights LLP預測，全球汽車產業規模年複合成長率（CAGR）高達6.77%，軟體正在改變車輛的架構、設計、製造和體驗，但這種轉變將是整個產業的努力，需要各種利益相關者間的密切合作，和碩與恩智浦的聯合實驗室，積極透過攜手合作加速汽車應用發展。

恩智浦半導體台灣區業務總經理臧益群表示：「我們非常自豪透過與和碩成立聯合實驗室，達成雙方策略合作的重要里程碑。」恩智浦是汽車領域創新解決方案備受信賴的合作夥伴，很高興能夠擴展系統解決方案產品組合，持續推動電氣化、新一代車輛架構等領域的發展。

和碩指出，該聯合實驗室旨在加速和碩在軟體定義汽車領域的發展，並透過先進技術實現創造更美好、更安全、更便利的生活。和碩運用恩智浦全方位電氣化產品組合與跨車輛系統解決方案，包括用於汽車電子/電氣架構（Electronic/Electrical Architecture；EEA）的S32汽車微控制器/微處理器系列產品作為域控制器（domain controller）與區域控制器（zonal controller）。

和碩最新的智慧座艙（Smart Cockpit）解決方案採用恩智浦i.MX應用處理器系列，該解決方案也將在今年的2024年台北國際電腦展上展出。