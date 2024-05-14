聯電5月也調薪了 跟進同業相近調薪
晶圓代工大廠聯電（2303）近日也敲定年度調薪，並自本月開始實施。聯電表示，此次調薪參考公司獲利及同業調薪水準，並依個人績效有不同調幅。
聯電表示公司不對外揭露調幅，但根據人資單位透露，此次調幅約在3~5%，與同業調幅相近。
台積電是今年4月調高薪資，調幅為3~5%，聯電5月跟進，雖未公布調幅，但與台積電相近。
調薪是每家企業留才最有利措施。雖然去年半導體景氣面臨修正，衝擊不少公司獲利表現，但台灣晶圓雙雄持續調薪，也反映半導體產業人才短缺，企業還是會依據通膨、軍公教調薪及同業動作進行調薪。
聯電近來為了留才也針對新竹總部大整修。公司表示進行煥然一新的工程，最大目的就是希望營造一個友善、幸福的職場環境，然後讓所有的同仁在工作跟生活上，可以得到更好的平衡。📢 懶人包／LINE新功能「貼圖拼貼樂」全員開放！影片6招教學混搭快來看
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