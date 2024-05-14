因應電動車貿易壁壘 和碩總座：只會降龍十八掌不夠了

中國大陸車廠今年挾著在電動車產業的優勢大舉跨入國際市場，引起歐美各國政府警戒，有意加徵關稅設立貿易壁壘，針對地緣政治影響，和碩（4938）共同執行長鄭光志14日回應，區域型競爭一直都在，但這幾年看起來更嚴重，加深產業保護疑慮，這反而是台灣的好機會，但也因此全球布局會變很大的挑戰，包含人才的培養、全球在地化深耕等等，他形容，「就好像以前（企業）只要會降龍十八掌，但現在要變成會打電動玩具了。」

針對美中地緣政治影響，鄭光志表示，區域型競爭一直都在，但這幾年看起來更嚴重，加上汽車產業是歐美日各國的產業龍頭，影響 GDP 成長，過去是區域型競爭，這幾年會加深產業保護疑慮。

鄭光志指出，台灣站在浪潮上，界於各種勢力之間，這反而是台灣的好機會，但也因此在全球布局會變很大的挑戰，這包含台灣的人才、全球在地化深耕、各國文化的不同等，過去我們只在一個世界工廠運作，但現在要去五湖四海，不只國內，還要到各國。

因應貿易障礙，鄭光志指出，過去20年和碩在全球都有布局，現在隨著產業鏈的起伏，我們可以看客戶的需求，在全球各地快速調整產能因應，這也包含人才的培養跟保持，甚至是能力的轉換，他形容，「就好像以前只要會降龍十八掌，但現在要變成會打電動玩具了。」

和碩車用事業目前在台灣、中國大陸及北美都有生產基地。近年隨著電動車產業快速崛起，和碩車用事業每年維持雙位數高速成長，儘管今年全球電動車產業面臨逆風，但和碩維持雙位數增長目標，並預計2025年和碩車用事業將占整體營收一成。