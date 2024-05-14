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中國推晶片自給自足 施振榮：先進製程需長時間累積

中央社／ 台北14日電

中國推動晶片自給自足，宏碁集團創辦人施振榮今天指出，中國成熟半導體製程是有一些能量，但先進製程恐怕還要花很長時間才可以累積，而台灣要維持半導體領先優勢，必須與世界結盟。

國科會今天舉辦「半導體創新暨產業新創高峰論壇」，台北市電腦公會（TCA）榮譽理事長施振榮與會並接受媒體聯訪。

媒體詢問施振榮先前曾表示台灣半導體應聚焦中美以外市場的說法，施振榮回應，應該是全世界市場都要借重台灣的能量，台灣對全世界也可以做出更大貢獻，建立這一基礎本身非常不容易，台灣現在已經開始陸續國際化，把能量部署到全球各個角落。

針對中國推動晶片自給自足，施振榮分析，比較先進的半導體製程，需要累積很強的能量、投資金額很大，成熟的半導體製程，中國當然有一些能量，因為很多應用也不一定要用最先進的半導體技術，如果未來有很多新應用，當然需要更新的技術。

不過，施振榮認為，半導體的應用非常廣泛，可以跟人的生活配合，所以中國在成熟製程上應該扮演相當重要角色，至於先進製程，中國恐怕還要花很長的時間才可以累積。

施振榮說，台灣的優勢如果能夠全球結盟，「我們的不斷領先優勢是大家所期待」，台灣的國際化本身對於台灣繼續在國際上扮演主導角色，是很重要的思考模式。

此外，針對和碩董事長童子賢日前表示，核二、核三延役加上引進芬蘭新型核電廠，台灣電價可降3成一事，施振榮直言，能源當然必須要想辦法，尤其綠能方面，半導體發展需要能源，但它做出來的東西在未來創造的價值，是可以節能，為因應需求，台灣應該要不斷創新、開發、領先技術，為全世界淨零碳排，做出更進一步的貢獻。

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半導體 施振榮

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