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施振榮：矽創新關鍵在應用 台灣需少量多樣製造能力

中央社／ 台北14日電

宏碁集團創辦人施振榮今天表示，未來所有的創新都與矽有關，應用無所不在時，由當地人創造當地的文明應用創新，會相對有效；台灣作為世界的好夥伴，要有從大量生產變成少量多樣的能力，為矽創新、矽文明做出具體貢獻。

面對生成式AI帶來的科技衝擊，為讓台灣半導體製造優勢站穩這一波趨勢，國科會今天舉辦「半導體創新暨產業新創高峰論壇」，行政院政委兼國科會主委吳政忠、台北市電腦公會（TCA）榮譽理事長施振榮等人出席。

吳政忠宣布IC Taiwan Grand Challenge全球徵案啟動，延續「晶創台灣」方案以IC設計、半導體相關應用為題，向全球科技人才發出英雄帖，盼藉由台灣優勢產業資源，吸引團隊提出在台落地研發、商化布局構想，進而帶動台灣百工百業發展。

施振榮致詞表示，他1989年提出台灣「科技島」定位，並要扮演「世界公民」角色；如今科技島已經實現，現在台灣要邁向世界公民，讓台灣的價值能夠貢獻到全世界的國家與產業。

施振榮指出，2016年他創了2個英文單字，也就是Si-nnovation、Si-vilization。首先是Si-nnovation，也就是在創新（Innovation）前加上「矽」（Silicon），面對未來，所有的創新都跟矽有關， 「（美國）矽谷已經沒有矽了，矽都在台灣了」， 但矽谷仍是全球產業的創新發想地，台灣未來應該要有很多創新。

施振榮進一步表示，微笑曲線是從垂直整合變成垂直分工的典範轉移模式，台灣在全世界要做最強的分工，包含晶圓代工、IC設計及系統設計製造等，同時做好整合服務，服務全世界市場需求，這個分工角色，「我們當然還要繼續扮演下去」。

不過，他指出，Si-nnovation一定是以Si-vilization「矽文明」為目標，現在啟動的IC Taiwan GrandChallenge，就是邀請全世界利用矽，為當地文化、市場需求的應用做出創新。

施振榮說，台灣最大的困難就是距離市場相對遙遠、對當地文化與應用不見得很清楚，所以過去都是做比較全球性通用的PC、手機這種創新產品；但未來矽的應用無所不在時，一定是由當地的人做當地的文明應用創新，會相對有效。

施振榮表示，台灣作為世界的好夥伴，「Silicon我們替它生產，IC設計他們做，但是到最後如果要變成device，我們也可以（替）他們生產」，台灣要有從大量生產，變成少量多樣的能力。

施振榮說，相信面對未來，台灣在微笑曲線、科技島、世界公民、矽創新、矽文明方面，能為世界做出更具體的貢獻。

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IC設計 施振榮

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