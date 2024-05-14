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和碩攜手NXP攻車用 聯合實驗室啟動

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
和碩與恩智浦半導體（NXP）14日宣布啟用位於和碩聯合科技企業總部的聯合實驗室，左為和碩車用事業處總經理賴哲彥。記者吳凱中／攝影
和碩與恩智浦半導體（NXP）14日宣布啟用位於和碩聯合科技企業總部的聯合實驗室，左為和碩車用事業處總經理賴哲彥。記者吳凱中／攝影

和碩（4938）與全球汽車半導體領導廠商恩智浦半導體（NXP）14日宣布啟用位於和碩聯合科技企業總部的聯合實驗室，象徵雙方在未來車輛開發的策略合作邁向全新里程。該聯合實驗室旨在加速和碩在軟體定義汽車领域的發展，並透過先進技術實現創造更美好、更安全、更便利的生活。

和碩運用恩智浦全方位電氣化產品組合與跨車輛系統解決方案，包括用於汽車EEA（電子/電氣架構）的S32汽車微控制器/微處理器系列產品作為域控制器與區域控制器。同時，和碩最新的智慧座艙解決方案採用恩智浦i.MX應用處理器系列，該解決方案將於2024年6月4日至7日舉辦的2024 年台北國際電腦展期間展出。

根據Spherical insights LLP预測，全球汽車產業規模從2023年的35646.7億美元成長至2033年的68614.5億美元，年複合成長率（CAGR）高達6.77%。

和碩表示，軟體正在改變車輛的架構、設計、製造和體驗，這種轉變將是整個產業的努力，需要各種利益相關者間的密切合作，和碩與恩智浦的聯合實驗室即是展現透過攜手合作加速汽車應用發展。

和碩車用事業處總經理賴哲彥表示，和碩對於根據客戶需求提供領先業界的最先進系統解決方案充滿信心。體認到當前汽車產業的挑戰和潛力，和碩將持續強化與恩智浦的合作關係。我們深信，憑藉恩智浦在汽車領域的專業知識、對系統的瞭解、創新產品、以及對安全、資安與品質的重視，雙方合作將增強和碩的競爭優勢。

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和碩 恩智浦

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