車用半導體保守訊號加一 福特看電動車發展比預期慢

台積電（2330）、特斯拉、車用PCB大廠敬鵬（2355）等先後釋出短期車用市況保守看法，近期車用半導體保守訊號也再增加一家，車廠福特也看待電動車短期發展比預期慢。

業界分析，高通膨情況下，傳統車廠對於電動車推進速度可能踩剎車，燃油車在價格上目前仍較有競爭力。

過往車用半導體市場由IDM大廠主導，市占率達到八成並部分委外，而先前新冠疫情爆發使得車廠略微改變供應鏈模式甚至直接和晶圓代工廠合作，不過業界指出，相關情況主要是電動車應用，傳統車廠仍偏好IDM供應模式且近期通膨居高不下，庫存問題考驗各廠管理，其中福特除了向車用IDM廠採購，過往部分熱門電動車晶片是直接下單台積生產。

敬鵬也提到，首季營收表現不如預期，今年第2季營運目標持平首季看待，主要是觀察車用市況急速冷凍，車用需求忽然熄火，電動車市場仍受價格影響，大陸電動車競爭激烈，過往慣例下半年較好，匯率順風車情況下對下半年以持平至略好看待，並持續觀察傳統車廠與油電混合車情況。

法人也指出，觀察福特電動汽車業務目前沒有盈利，雖然公司看到近期電動車的採用速度將比預期稍慢，但採用率仍在成長，Ford Model E FY24/Q1 EBIT為-13.2 億美元，成本與去年同期持平，業績下滑主要受到整體電動車市場銷量下降及定價壓力影響。福特公司也已更新電動車計畫，預計將在 2024 年於歐洲市場推 7 款全新電動車。