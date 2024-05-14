科科科技攜手國眾電腦 在製造與金融產業導入GenAI

亞洲AI多媒體科技集團科科科技（KKCompany Technologies）（6950）旗下雲端智慧品牌 Going Cloud 今（14）日與台灣的國眾電腦（5410）宣布策略合作，在生成式AI技術擴大合作。科科科技將透過國眾電腦布局通路，推廣Going Cloud創新AI產品服務，為製造與金融客戶導入AI解決方案，加速推動智慧製造與金融產業數位轉型。

科科科技集團三大事業之一的Going Cloud 為雲端轉型技術顧問，是 Amazon Web Services (AWS) Solution Provider Program合作夥伴，擁有AWS Migration Competency雲端搬遷技術能力，專注於研發AI解決方案，掌握生成式AI技術，包括AI聊天機器人、內容生成，以及透過AI驅動更精準的搜尋引擎及推薦系統。科科科技雲端智慧業務群總經理黃柏淞表示，以Going Cloud在雲端AI技術的優勢與服務經驗，結合國眾電腦在製造及金融產業累積多年的領域專業知識，雙方攜手將能加速生成式 AI 應用場景，為製造業者提升內部控制的品質、為金融客戶在安全合規的規範中實現創新。

國眾電腦董事長兼總經理王超群表示，導入Going Cloud 的 AI 解決方案，賦能製造與金融業者數位轉型，導入生成式AI解決繁瑣的重複工作，全面提升生產效率並大幅降低成本。可運用AIoT將工廠資料收集至雲端建立解決方案，在產線操作、營運管理等企業流程，以大型語言模型訓練AI聊天機器人，並將文件流程匯入資料庫中，免除過往需要花費大量人力進行內部控管，有幫助企業提高生產效率以及減少教育訓練成本等優勢。