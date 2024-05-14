科科科技攜手國眾電腦 瞄準生成式AI技術擴大合作

AI多媒體科技集團科科科技（KKCompany Technologies）旗下雲端智慧品牌Going Cloud 今（14）日宣布，與台灣資深系統服務商國眾電腦成為策略合作夥伴，雙方將進一步瞄準生成式AI技術擴大合作，聯手為製造、金融客戶導入AI解決方案，加速推動智慧製造與金融產業數位轉型。

日本電子情報技術產業協會（JEITA）報告預估，全球生成式AI市場規模將在2030年成長至2110億美元，其中，以製造業增長最為顯著，在 2030年將達到507億美元，金融業則預估可達439億美元。

Going Cloud 擁有AWS Migration Competency雲端搬遷技術能力，專注研發AI解決方案，掌握生成式AI技術，包括AI聊天機器人、內容生成，以及透過AI驅動更精準的搜尋引擎及推薦系統。

科科科技雲端智慧業務群總經理黃柏淞表示，Going Cloud在雲端AI技術的優勢與服務經驗，能夠為客戶帶來競爭優勢，同時創造更多商業機會。結合國眾電腦在製造及金融產業累積多年的領域專業知識，雙方攜手將能加速生成式AI應用場景，為製造業者提升內控品質、為金融客戶在安全合規的規範中實現創新。

深耕產業近40年的國眾電腦，專注於協同技術，整合和管理服務，致力協助企業客戶規劃資通訊 (ICT) 科技基礎建設，運用 5G、AI、資訊安全、自動化等創新技術，提供量身訂製的系統整合解決方案。

國眾電腦董事長兼總經理王超群表示，科科科技旗下的Going Cloud 專精「雲端、數據、AI 」技術整合能力。這次合作是雙方繼AIoT雲地混合專案之後，再次聯手聚焦生成式AI落地應用，國眾引入Going Cloud的AI解決方案，賦能製造與金融業者數位轉型，期待彼此能夠持續深化合作，為客戶帶來新的成長動能。

承襲Going Cloud與國眾電腦推動智慧製造的經驗，未來將以大型語言模型訓練AI聊天機器人，並將文件流程匯入資料庫中，免除過往需要花費大量人力進行內部控管，幫助製造業提高生產效率、降低工安事件，以及減少教育訓練成本。

另一方面，隨著金融三業資料上雲法規鬆綁，生成式AI技術應用在金融業已是觸手可及，在安全合規的基礎上，導入Going Cloud AI解決方案可促進生產力、降低成本、提升客戶滿意度，像是透過AI聊天機器人與客戶互動，以自然語言自動回答常見問題、幫助客戶進行基本交易，並進行風險評估和詐騙檢測，甚至結合翻譯功能，提高分行服務品質。此外，在風險控管部分，整合生成式 AI 技術，也能協助風控單位根據過往資料，有效且快速的產出授信報告。

科科科技與國眾電腦擴大合作，將藉由Going Cloud領先的雲端AI技術，在資安保護與合規要求中，協助製造與金融業者導入生成式AI解決方案，賦能企業邁向數位轉型、實踐創新。