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鴻海法說會將登場 市場關注三大重點、股價再戰前高
鴻海法說會14日收盤後將登場，市場關注AI伺服器進度、電動車出貨及蘋果新品銷售情況等三大重點，股價從3月以來持續走高，近兩個半月來，波段漲幅逾6成，法說會前夕，再發動攻勢，盤中一度衝達175元，追平上周的高點。
鴻海（2317）4月營收5,109億元，重返5,000億元大關，表現亮眼，月增14.16%，年增19.03%，為歷年最旺的4月，主受惠AI產品拉貨動能增加，加上蘋果推出 MacBook Air 新品挹注，累計今年前4月合併營收1.83兆元，年減3.11%；預估第2季營運可優於首季及去年同期的表現。
美系外資在法說會前出具報告，預估鴻海今年AI營收占比將達10%，且本益比相對其他的AI股緯創（3231）、廣達（2382）、英業達（2356）等低，認為鴻海股價具吸引力，重申買進評等，目標價由172元調高至201元。
鴻海14日收盤後將舉行法說會，股價從3月站上百元之後一路往上衝高，上周四盤中曾達175元的價位，為2008年8月以來的新高價，兩個半月不到，股價上漲69.9%；今日早盤以170元開出，一度翻黑至168元，下跌1.5元，隨後往上急拉至175元，追平上周的高點，盤中力守5日線，盤中成交值居第三，僅次於陽明（2609）及長榮（2603）。📢 懶人包／LINE新功能「貼圖拼貼樂」全員開放！影片6招教學混搭快來看
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