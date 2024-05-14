快訊

震撼彈！Uber併購台灣foodpanda 預計2025上半年完成交易

恐成六都唯一未出席520總統就職典禮首長 侯友宜：給予祝福

太倒楣！愛車進廠維修 試車遇事故才知老闆沒駕照…網嘆：申訴難解決

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鴻海法說會將登場 市場關注三大重點、股價再戰前高

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
鴻海集團。記者吳康瑋／攝影
鴻海集團。記者吳康瑋／攝影

鴻海法說會14日收盤後將登場，市場關注AI伺服器進度、電動車出貨及蘋果新品銷售情況等三大重點，股價從3月以來持續走高，近兩個半月來，波段漲幅逾6成，法說會前夕，再發動攻勢，盤中一度衝達175元，追平上周的高點。

鴻海（2317）4月營收5,109億元，重返5,000億元大關，表現亮眼，月增14.16%，年增19.03%，為歷年最旺的4月，主受惠AI產品拉貨動能增加，加上蘋果推出 MacBook Air 新品挹注，累計今年前4月合併營收1.83兆元，年減3.11%；預估第2季營運可優於首季及去年同期的表現。

美系外資在法說會前出具報告，預估鴻海今年AI營收占比將達10%，且本益比相對其他的AI股緯創（3231）、廣達（2382）、英業達（2356）等低，認為鴻海股價具吸引力，重申買進評等，目標價由172元調高至201元。

鴻海14日收盤後將舉行法說會，股價從3月站上百元之後一路往上衝高，上周四盤中曾達175元的價位，為2008年8月以來的新高價，兩個半月不到，股價上漲69.9%；今日早盤以170元開出，一度翻黑至168元，下跌1.5元，隨後往上急拉至175元，追平上周的高點，盤中力守5日線，盤中成交值居第三，僅次於陽明（2609）及長榮（2603）。

📢 懶人包／LINE新功能「貼圖拼貼樂」全員開放！影片6招教學混搭快來看
📢 LINE免費貼圖來了！母親節獻愛必備 這Q版爽用180天、2款名牌貨都會動
📢 蘋果發表會懶人包／13吋iPad Air、iPad Pro升M4、Apple Pencil Pro不漲價
📢 M4版iPad Pro、iPad Air 6新舊價格比一比！這款竟便宜1500元
📢 官方認證！任天堂新一代Switch 2確定1年內亮相 粉絲快存錢
法說會 鴻海

延伸閱讀

緯創目標價上看168元

吳怡霈投5萬買3張鴻海 抱股10年後數字讓她驚呆了

鴻海、英業達、廣達 下周法說聚光

回應拜登批評 鴻海：威州廠是伺服器關鍵據點 已投資10億美元

相關新聞

黃崇仁受法國邀出席圓桌會議 親向馬克宏提半導體建言

力積電（6770）董事長黃崇仁13日應邀前往法國巴黎，參加由法國總統馬克宏主持的「France's leadership...

鴻海法說會將登場 市場關注三大重點、股價再戰前高

鴻海法說會14日收盤後將登場，市場關注AI伺服器進度、電動車出貨及蘋果新品銷售情況等三大重點，股價從3月以來持續走高，近...

車用半導體保守訊號加一 福特看電動車發展比預期慢

台積電（2330）、特斯拉、車用PCB大廠敬鵬（2355）等先後釋出短期車用市況保守看法，近期車用半導體保守訊號也再增加...

傳美對中半導體加課戰略性關稅 力積電、世界轉單到手

美國政府近期傳出將會對中國電動車課徵100％關稅，當中也將包含中國製造半導體產品課徵戰略性額外進口關稅，若狀況屬實，半導...

法國總統馬克宏主持圓桌會議 黃崇仁倡議台法合作發展 AI 科技

力積電（6770）董事長黃崇仁13日應邀前往巴黎，參加由法國總統馬克宏主持的「France's leadership i...

台灣小米換血 台籍高層團滅

陸系品牌廠小米旗下台灣分公司昨天傳出人事大地震，以台籍業務總監蔣坤揮為首的相關人馬據悉均已離職，傳將改由小米總裁兼任品牌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。