仁寶首季財報「雙率雙升」激勵股價上漲 收復所有均線

仁寶（2324）13日公布首季財報，營益率、毛利率「雙率雙升」，毛利率更衝上4.91%，改寫逾12年來新高；首季營收報喜激勵今（14）日股價早盤一度拉升至38.8元，跳空站上所有均線，後續漲幅稍有收斂，盤中漲幅3%。

仁寶第1季營收1,995.71億元，季減17%，年減5%，毛利率達4.91%，季增0.27個百分點，年增0.45個百分點，創2011年第4季以來新高，營益率1.42%，季增0.02個百分點，年增0.34個百分點。

仁寶近年持續優化產品組合，朝高附加價值產品布局，目標三年內將PC占比降至40%，非PC占比拉升至60%，以持續提高毛利率、優化獲利能力，目前也逐步降低平板產品比重，朝毛利較高的產品線發展，營運持續聚焦車電、伺服器、5G、醫療等新事業。

仁寶總經理翁宗斌先前指出，上半年受景氣影響，PC產業還是會較去年同期下滑，若下半年景氣回升，加上AI PC新應用帶動，全年PC出貨有機會個位數成長。

伺服器方面，翁宗斌看好，今年整體伺服器營收將成長三至四成，其中，AI伺服器營收占比估超過兩成，以因應客戶需求配合認證輝達（NVIDIA）、超微（AMD）及英特爾機種產品，並持續布局歐洲二階（Tier 2）資料中心供應商。