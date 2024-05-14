偉康「零信任解決方案」資安大會亮相 啟動AIoT防護網
數位身分認證大廠偉康（6865）作為國內上櫃軟體業者，深耕資訊安全領域多年，除長期提供客戶各種數位轉型解決方案外，面對席捲全球製造業的AI巨浪及衍生的各種「資安」威脅，公司14日也特地帶旗下自研的「零信任解決方案」現身「2024台灣資安大會」並指出，團隊堅信從「人」到「設備聯網」都應該確實防護，也再度重申「落實零信任防護網」的重要性。
隨著生成式AI時代來臨，「數據運用與資安防護」也成為企業數位轉型過程不可或缺的一環。而偉康透過自研產品「零信任解決方案」確實的替企業用戶，打造出一道厚實的「零信任防護網」，公司今日也向《經濟日報》透露，此次展出的設備，主要應用方向與AIoT較為相關，因此在有關的智慧應用領域都可以適用，甚至也可以導入「智慧製造、智慧家居、智慧醫療」等領域來運用。
事實上，偉康旗下「OETH One零信任產品」主要是針對智慧製造聯網設備，進行匿蹤防禦，透過將設備隱形的方式，加強旗下客戶的聯網安全，確實保護企業重要設備與核心資源，讓駭客無從入侵，確實打造「零信任防護網」。此外，「智能決策數據產品」則致力於奠基客戶AI領域的創新運用，包括數據中台、運營戰情室等平台，解決資料孤島問題，並實現數據賦能變現力。
偉康至今已走過25個年頭，而公司與產品也獲得多項國內外第三方獎項與認證，數位身分產品於2019年即取得國際FIDO標準認證，並於2021年開始有雲端SaaS的服務提供，連續兩年獲得2023、2024台灣精品獎，經營績效與產品技術深獲肯定；此外，顧客數據平台與視訊核身等等軟體，亦於2023年取得亞太行銷數位轉型聯盟協會收錄至Martech版圖。
據悉，2024台灣資安大會14日在南港展覽二館正式開幕，今年為成立以來第十周年，今年展會擴大規模舉辦，以「Generative Future」為主題，揭開AI資安新時代，帶來超過300場專業資安演講，以及超過400家國內外資安品牌，成長超過三倍，創歷年最大規模，預計為期三天活動將有來自海內外超過2萬名資安專業人士與會，而偉康此次參展，也特地將旗下「零信任解決方案」帶來實際展出，相當吸睛。📢 懶人包／LINE新功能「貼圖拼貼樂」全員開放！影片6招教學混搭快來看
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