傳美對中半導體加課戰略性關稅 力積電、世界轉單到手
美國政府近期傳出將會對中國電動車課徵100％關稅，當中也將包含中國製造半導體產品課徵戰略性額外進口關稅，若狀況屬實，半導體供應鏈的去中化速度將會大幅加速。法人預期，成熟製程佔比高的世界先進（5347）、力積電（6770）、茂矽（2342）、漢磊（3707）等晶圓代工廠將可望因此帶來明顯轉單效益。
外電報導指出，美國拜登政府將可能會針對中國電動車課徵100％關稅，且可能還會針對中國製造的半導體加碼課徵戰略性關稅。業界分析，美國此舉將再次確立半導體供應鏈被分為中國及非中國市場的狀態更加明顯。
觀察當前全球半導體供應鏈，分為以美國主導的新半導體聯盟，當中包含日本、韓國、台灣等既有半導體重要供應鏈，另一則是近年開始崛起的中國半導體生產鏈，主要受惠於中國政府擴大加碼補貼扶植自有半導體供應鏈。
由於美國對當前半導體主要生產鏈，包含晶圓代工、記憶體、半導體設備等大廠遊說方式圍堵對中國的晶片貿易壁壘，讓中國半導體主流製程被壓在28奈米以上的更成熟製程，16／14奈米等以下的先進製程幾乎相當有限。
半導體生產鏈的去中化已經是現在進行式，不過一旦美國加碼實施新關稅政策後，去中化速度將更加迅速，包含高通在中芯投片的電源管理 IC 訂單，或是中國兆易創新生產供貨給蘋果的 NOR Flash 訂單將可能會加速轉出中國生產鏈，以規避美國可能將實施的新戰略關稅。
因此法人預期，台灣晶圓代工廠將會因此大幅受惠，不僅台積電（2330）、聯電（2303）可望拿到新訂單，就連成熟製程的世界先進、力積電、茂矽、漢磊等晶圓代工廠都有望因此搶下歐美大廠加速轉單效益，並逐步帶來更高的營收貢獻。📢 懶人包／LINE新功能「貼圖拼貼樂」全員開放！影片6招教學混搭快來看
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