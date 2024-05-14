黃崇仁受法國邀出席圓桌會議 親向馬克宏提半導體建言
力積電（6770）董事長黃崇仁13日應邀前往法國巴黎，參加由法國總統馬克宏主持的「France's leadership in AI and Quantum」圓桌會議。法國全力發展AI先進科技，力積電董事長黃崇仁向馬克宏總統建言，效法美國善用台灣強大半導體及IT產業平台，合作強化法國自主創新的未來科技實力。
這項由法國經濟財政部長Bruno LE MAIRE引言的高峰會議，包含ASML執行長Christophe FOUQUET以及IBM、亞馬遜、IQM 、ACCENTURE 、MISTRAL AI等歐美科技企業高層，還有沙烏地阿拉伯、阿聯酋等主權基金主管共十位國際財經業界領袖，一起出席圓桌會議與法國政府高層共商未來趨勢。黃崇仁是東亞地區唯一受邀與會的企業代表。
黃崇仁表示，在高科技產業發展的過程中，IBM、微軟、Google、蘋果、英特爾、AMD和輝達等美國科技公司，一直借重台灣高效率的IT製造平台推動全球營運，台灣也是這些美商重要的技術支援基地。輝達執行長黃仁勳近年就多次來台尋求台灣半導體產業的技術、製造支援，如果法國也能善用台灣已經建立的平台優勢和營運經驗，勢必能在技術、成本與服務等層面獲得合作共贏的效益。
黃崇仁強調，法國擁有優異的基礎技術實力，但台法關係一直不如台美關係親近，這對雙方都很可惜，法國可以利用台灣優勢轉化為法國優勢，在AI等未來科技領域經略全世界。📢 懶人包／LINE新功能「貼圖拼貼樂」全員開放！影片6招教學混搭快來看
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