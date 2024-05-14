有線電視內外夾擊 產業競爭加劇

台灣有線電視市場近年面對OTT TV、中華電信MOD競爭，外部挑戰不少，產業跨區經營的競爭也相當激烈，有業者經營不善退出市場，例如彰化的新彰申請終止營業，也有中嘉這類大集團持續攻城掠地，對於未來市場前景，看法各有不同。

台灣有線電視市場分為四、五十個經營區，多年前開放跨區經營以來，引發價格戰，更延伸到頻道授權費爭議。而國際OTT TV大舉進入台灣，更讓有線電視產業面臨剪線潮。

根據國家通訊傳播委員會（NCC）統計，截至2024年3月底台灣有線電視用戶數僅剩447萬戶，連續26個季度下滑，家戶普及率僅剩48.23%，從2017年第3季最高峰526.9萬戶，已經減少近80萬戶。

過去因跨區經營引發的價格大戰，讓產業經營雪上加霜，彰化縣有線電視業者新彰數位有2.3萬戶，因不堪虧損，向NCC提出終止經營申請，成為台灣有線電視產業開放跨區經營以來，首家退出市場的業者。

中嘉則持續投入重金，積極鋪設網路，跨區經營，業界分析，台灣六大MSO（有線電視多系統營運商）近年用戶及營運都成長不易，除擴大服務內容，從有線電視跨向寬頻上網，整合OTT TV及智慧家庭等服務外，擴大經營區是另一個追求營運成長的關鍵策略。