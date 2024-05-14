有線電視再掀跨區大戰

有線電視跨區經營再開打，全台最大家用寬頻與有線電視多系統經營業者中嘉集團近期主動出擊，動作頻頻，除在台北市積極進行跨區經營，攻城掠地，未來也將搶進桃園及台中等。面對中嘉來勢洶洶，聯維強調，靠品質守護客戶；據了解，TBC、大豐電（6184）也申請跨區，正面迎戰。

中嘉自新經營團隊接手後，打破過往產業經營框架及地域性的限制，擴張經營版圖，進駐具重要樞紐地位的北市中正區、新北板橋區及土城區，服務範圍增加近10%；近期中嘉更宣布，服務版圖再擴大，搶進家用寬頻服務長期被少數有線電視業者獨占的北市萬華區。

面對中嘉搶進，萬華區有線電視業者聯維指出，有線電視是特許行業，也負擔特許行業的責任，近年營運挑戰相當大，政府應該全面釐清產業政策（例如跨區經營政策），以免產業愈來愈亂。至於競業跨區競爭，聯維表示要拚品質，對於自家品質及服務有信心。

中嘉擴大經營區也推升今年第1季整體寬頻申辦量穩定成長，寬頻用戶數較去年同期成長近5%，寬頻滲透率邁向五成。據了解，中嘉積極擴大版圖，已送件申請，要搶進台中及桃園兩地。

目前經營桃園及台中的業者TBC及策略合作夥伴大豐電也積極迎戰，同步向NCC提出電信服務設置計畫及有線電視跨區經營申請。

業界指出，台灣開放有線電視跨區經營以來，申請跨區及新申設經營區的業者以新業者為主，例如台北市北都及新北市全國，大豐電也積極擴大新北市經營區，並前進高雄。