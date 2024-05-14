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小米台灣高層大換血傳對岸總裁人馬接掌

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

大陸品牌廠小米旗下台灣分公司昨（13）日傳出人事大地震，以台籍業務總監蔣坤揮為首的相關人馬均離職，傳將改由小米總裁兼任品牌經理盧偉冰的嫡系子弟兵接手相關職務，未來台灣小米在台的市場策略與布局是否異動，引發業界高度關注。

小米過去相當仰賴台籍幹部布局台灣市場，並且獲得不錯成效，若包含小米旗下眾多子品牌在內，小米在台灣智慧手機市占率排行第四，居蘋果、三星、OPPO之後，如今高階人事大變動，引發外界議論紛紛。

針對台灣小米高幹全數換血，台灣小米官方昨日回應證實，近期有關台灣小米內部人事調動的消息，公司確實已經進行了一系列的調整，以更好地應對市場變化和公司發展需求。

台灣小米強調， 感謝蔣坤揮在過去的任期中對公司的貢獻，他的努力和領導為台灣小米帶來了許多成果。這次人事調動是小米在穩健發展的基礎上做出的戰略性調整，公司堅信這將有助於更好地應對市場挑戰，實現公司的長期目標。

據悉，過去十年來，台灣小米均以台籍總監和副總監做為在地掌舵手，本波人事大地震後，目前台灣小米除了區域業務外，台籍幹部在高階業務與管理層幾乎呈現「團滅」，未來新上任的陸籍總經理與副總經理將直接向盧偉冰報告。

業界人士指出，台灣地狹人稠，智慧手機市場競爭異常激烈，加上兩岸特殊的政治關係，在台經營大陸品牌並不容易，但小米在台灣的銷售表現已經算是可圈可點。

業界人士認為，小米本次人事異動，也有可能是為了讓中國大陸總部與台灣分公司進行資源整合與策略同步。

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地震 小米 智慧手機

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