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陸廠拋售NAND台廠有底氣不畏短期雜音

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

大陸儲存型快閃記憶體（NAND Flash）相關業者因應第2季傳統淡季，陸續啟動拋售低價庫存策略，不過，台灣NAND相關廠商相對有底氣，例如群聯（8299）在伺服器、企業級固態硬碟（SSD）等利基型市場布局皆有斬獲，近期擴大推廣的獨家專利AI方案「aiDAPTIV+」等均已設計導入中；威剛（3260）、十銓（4967）、創見（2451）也都有高階產品，不畏短期雜音。

群聯去年推出全台首款自主研發企業級PCIe 4.0 SSD X1，搶攻伺服器市場。群聯表示，企業級固態硬碟主要可應用於雲端伺服器及AI伺服器，是需要長期研發投資的產品，公司為提升伺服器固態硬碟儲存自有技術，投入超過四年，斥資逾30億元研發。

威剛也積極強化AI量能，董座陳立白強調，目前記憶體已導入AI應用，包括AI邊緣裝置與AI伺服器，前期會以AI伺服器為主，預計第3季小量出貨AI相關產品，第4季到明年可以看到逐步成長態勢。

十銓表示，現階段AI仍處於基礎建設環節，預期年底開始就會落實到邊緣端，包括PC／NB、手機等應用都可望迎來強勁的換機潮，十銓積極針對各終端應用開發大容量的中高階產品。

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