群聯：不跟進陸廠拋售NAND強調有高階產品可供銷售

儲存型快閃記憶體（NAND Flash）控制IC大廠群聯（8299）上周五（10日）於法說會中，意外釋出眾多大陸NAND相關廠商開始拋售低價庫存的訊息，引發市場憂心NAND市場需求不如預期強，握有高庫存的業者恐無法再享有庫存漲價效應，反而變成負擔，導致群聯、威剛（3260）、十銓（4967）等NAND相關個股全面重挫。

群聯昨（13）日緊急澄清，法說會釋出大陸廠商開始拋售低價庫存，主因陸企產品附加價值較低，本季又是傳統淡季，下游系統廠手中庫存暫時也呈現充足狀態，惟群聯有其他高階產品可供銷售，不需跟進拋售，隨著下半年傳統旺季到來，低價庫存效益仍在。

群聯強調，公司原意是要說明大陸記憶體IC設計業、模組公司產品附加價值較低，以聚焦NAND閃存應用、中國大陸市占排名第一的江波龍電子為例，去年毛利率一度轉為負數，不過，群聯毛利率都維持在30%以上，這說明群聯具備高階的研發能力和產品。

群聯表示，在需求尚未明顯復甦之際，即便大陸業者拋售手中低價庫存 ，群聯因具備很多高階產品，不需跟進拋售低價庫存，隨著PC、手機市場逐漸回溫，以及第3季傳統旺季來臨，陸系業者低價庫存逐漸完銷，加上原廠受惠資料中心市場強勁，積極鞏固價格，這時候擁有低價庫存的廠商就能大舉發揮效益。以群聯為例，手握庫存逾300億元。

不過，市場仍憂心陸廠拋售低價庫存，透露市場需求不如預期強，恐不利NAND晶片持續漲價態勢，恐慌性賣壓隨之出籠，群聯昨日股價跳空摜壓至跌停板624元，一路鎖至終場，連帶拖累威剛、十銓股價同步下跌，其中，威剛股價開盤一度下挫逼近跌停，終場下跌10.5元或8.9％、收107.5元，十銓則跌5.5元或4.8%、收107元。

針對記憶體市況，威剛表示，該公司的庫存結構DRAM及NAND晶片為6：4，且採購的時間與成本也不同，加上消費性電子規格提升，平均DRAM搭載量增加，對市場抱持正向看法。據了解，威剛截至首季底庫存金額逾200億元。十銓強調，該公司主力產品為DRAM相關應用，第3季為傳統電子旺季，有些客戶也會提早備貨。至今年首季底，十銓庫存金額約56億元。

創見（2451）表示，該公司的做法是穩紮穩打，明瞭通路市場對價格很敏感，所以創見隨時掌握狀況盡量貼近市場，現階段工控市場需求正常。創見的庫存水位與十銓相近，約57億元。



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