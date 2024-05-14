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仁寶「掠奪式」成長 全面啟動

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

仁寶（2324）將於5月31日股東常會全面改選董事，董事長許勝雄將退出董事會轉任集團總裁，並傳出董座將交棒給現任副董事長陳瑞聰

隨著新一代經營團隊到位，在曾立下赫赫戰功的陳瑞聰帶領下，仁寶將大展「掠奪式」成長策略，聚焦高毛利事業，持續衝刺毛利率。

許勝雄退出董事會後，將以集團總裁的身分，掌舵金仁寶集團長期事業發展，董座則以陳瑞聰呼聲最高，並傳出許勝雄獨子許介立將接任副董座，總經理傳將由外籍戰將Anthony Peter Bonadero接任。

仁寶今年初才宣示要由過去的「屯墾式」成長策略，走向「掠奪式」，透過購併讓營運規模加速擴張，公司內部目標未來二至三年內，至少啟動二至三個併購案。

陳瑞聰在許勝雄眼中，是共同打拚多年、重要的親密戰友，除擁有領導者的胸襟與氣度外，更多次與許勝雄攜手扭轉營運頹勢。

陳瑞聰當年帶領仁寶走出1987年那場大火，從廢墟中浴火重生，走出倒閉危機，2002年更曾放話要超車廣達登上筆電代工龍頭，仁寶2009年時，筆電出貨量首度超越廣達，也讓市場眼睛為之一亮。

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仁寶 許勝雄 陳瑞聰

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