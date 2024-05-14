華碩：打造全方位AI公司 AI PC是下半年重點

華碩（2357）昨（13）日於法說會指出，目前市場需求平淡，惟華碩朝「全方位AI公司」前進方向不變，今年AI伺服器業績要比去年倍數增長之餘，AI PC更是下半年重點，該公司並將推出一系列新品搶市，預期相較於傳統電腦，AI PC成本增加100至150美元，對整體產業獲利結構帶來正向發展。

華碩共同執行長許先越指出，華碩定調上半年目標為改善公司營運體質，為下半年生成式AI驅動的長期成長周期預做準備。他並重申，華碩有信心成為AI PC領導廠商。

華碩法說會重點

華碩財務長吳長榮指出，目前市場需求平淡，但華碩自身在營運體質轉強後，本季及下半年營益率有機會維持首季水準甚至再提升。以產品端來看，華碩預估，本季PC業務出貨季增10%至15%，零組件業務持平上季。

許先越表示，AI PC對電腦產業的影響，就像當年網際網路出現一樣，網路的出現，促進當時PC產業一波龐大銷售潮。他形容，企業高層主管有配特助，而AI PC只要搭配一些適當的軟體，「就像每個用戶都有虛擬特助一樣，對生產力提升很大。」

為此，華碩積極備戰，預告本月21日的新品發表會，將推出華碩首台搭載高通以安謀（Arm）架構打造的驍龍 X Elite處理器高階AI PC產品。6月台北國際電腦展（COMPUTEX）期間，華碩也將發布一系列全新AI PC。

針對AI PC成本結構，胡書賓認為，主要重點在CPU端要有NPU造成單價提升，以及在PC端需要額外記憶體，兩者皆使PC成本增加，預估AI PC相對傳統PC成本增加100至150美元。整體而言，看好AI PC將對產業獲利結構帶來正向發展。

談到AI PC滲透率，胡書賓分析，英特爾預期今年全球AI PC出貨量將達數千萬台，華碩內部則認為，預計到2026年，PC市場上有五到六成裝置都是AI PC。

AI伺服器方面，胡書賓指出，華碩今年首季AI伺服器業務相對去年同期倍數增長，對本季及下半年仍有信心，可以維持相對去年同期倍數增長動能。

華碩目前AI伺服器主要客戶為區域型雲端服務業者（CSP）。



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