華碩法說會／看好 AI PC 潛力 許先越：就像每個用戶都有虛擬特助

PC品牌大廠華碩（2357）搶當AI PC領導廠商，13日法說會上預告下半年重點就在AI PC，為此，華碩即將推出一系列相關新品，華碩共同執行長許先越看好AI PC動能，他形容，「AI PC只要搭配一些適當的軟體，就像每個用戶都有虛擬特助一樣，對生產力提升很大」。華碩共同執行長胡書賓則預估，AI PC相對傳統電腦成本增加100-150美元，將對整體產業獲利結構帶來正向發展。

華碩定調今年上半年目標為改善公司營運體質，為下半年生成式AI驅動的長期成長周期預做準備，並重申華碩有信心成為AI PC領導廠商。

許先越表示，AI PC是PC自發明以來的重大變革，將會對使用者產生很大影響，就像是當年網際網路出現一樣，而網路的出現，也促進當時PC產業一波龐大銷售潮。

他形容，企業高層主管有配特助，而AI PC只要搭配一些適當的軟體，「就像每個用戶都有虛擬特助一樣，對生產力提升很大」。

為此，華碩積極備戰，預告本月21日的新品發表會，將推出華碩首台搭載高通（Qualcomm）Snapdragon X Elite處理器的高階AI PC。時序進入6月COMPUTEX大展期間，華碩也將發布一系列全新AI PC。

值得一提的是，胡書賓分析AI PC成本結構，主要重點在CPU端要有NPU（神經處理單元）造成單價提升，而AI推論也需要額外的記憶體，大約比傳統PC增加8GB，兩者皆使AI PC成本增加。

胡書賓預估，AI PC的售價大約會較傳統PC增加2-3個price band（價格帶），而每一個price band大約是50美元，因此等於一台AI PC售價會較傳統PC高約100-150美元。整體而言，看好AI PC將對產業獲利結構帶來正向發展。

針對AI PC滲透率，胡書賓分析，英特爾（Intel）預計今年全球AI PC出貨量將達數千萬台，至於華碩自身則認為，預計到2026年，PC市場上有五到六成裝置都將為AI PC。