迎2024 SID顯示週 友達群創秀大型微發光二極體

迎接全球顯示技術盛會2024 SID顯示週，友達、群創展出新一代面板技術微發光二極體（Micro LED），友達秀透明化、大型化、可撓化技術，群創推色轉換106吋主動式自由拼接顯示模組。

2024 SID顯示週（Display Week 2024）將於5月14至16日，於美國聖荷西舉行。

友達光電發布新聞稿指出，專注Micro LED前瞻顯示技術，並串聯生態圈，打造領先全球的Micro LED一條龍量產線。本次參與全球顯示技術盛會，展現Micro LED透明化、大型化、可撓化技術於顯示器型態、尺寸、使用情境上的突破。

友達說明，除有首次亮相的可攜式17.3吋對折螢幕、單片尺寸全球最大的Micro LED螢幕，及全球首款內建鏡頭的車用顯示解決方案；不僅在尖端顯示技術場域持續引領產業創新，同時致力綠色科技應用，打造全球最高穿透度，且兼具節能設計的車艙木紋顯示器，深化顯示價值。

群創光電表示，將展示顯示器科技在智慧城市的運用，將嶄新技術進行虛實融合，滿足互動需求，推出業界第一個色轉換MicroLED顯示技術，打造數位藝術新樣貌，發表色轉換106吋主動式MicroLED自由拼接顯示模組，具備高清細膩畫質、高色飽、絕佳環境光對比、無縫拼接4大特色。

群創解釋，展出上述色轉換主動式MicroLED顯示模組，透過極微小的像素間距，使畫面每一處都可達超高清、細膩畫質，鎖定應用於大型空間，高清沉浸式體驗與數位藝術，搶攻全新利基應用。

群創強調，MicroLED技術擁有極廣色域、超高環境對比、高清細膩畫質及無邊框自由拼接等優勢，並可提供26.4吋到220吋客製化需求尺寸，打破傳統顯示器限制框架，打造數位藝術全新樣貌。