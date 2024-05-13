快訊

照片特徵曝光！身高180外役監受刑人逾假未歸 刑事局發布通緝

仁寶員工分紅金額曝光 較去年大增逾8.4%

迎2024 SID顯示週 友達群創秀大型微發光二極體

中央社／ 台北13日電

迎接全球顯示技術盛會2024 SID顯示週，友達、群創展出新一代面板技術微發光二極體（Micro LED），友達秀透明化、大型化、可撓化技術，群創推色轉換106吋主動式自由拼接顯示模組。

2024 SID顯示週（Display Week 2024）將於5月14至16日，於美國聖荷西舉行。

友達光電發布新聞稿指出，專注Micro LED前瞻顯示技術，並串聯生態圈，打造領先全球的Micro LED一條龍量產線。本次參與全球顯示技術盛會，展現Micro LED透明化、大型化、可撓化技術於顯示器型態、尺寸、使用情境上的突破。

友達說明，除有首次亮相的可攜式17.3吋對折螢幕、單片尺寸全球最大的Micro LED螢幕，及全球首款內建鏡頭的車用顯示解決方案；不僅在尖端顯示技術場域持續引領產業創新，同時致力綠色科技應用，打造全球最高穿透度，且兼具節能設計的車艙木紋顯示器，深化顯示價值。

群創光電表示，將展示顯示器科技在智慧城市的運用，將嶄新技術進行虛實融合，滿足互動需求，推出業界第一個色轉換MicroLED顯示技術，打造數位藝術新樣貌，發表色轉換106吋主動式MicroLED自由拼接顯示模組，具備高清細膩畫質、高色飽、絕佳環境光對比、無縫拼接4大特色。

群創解釋，展出上述色轉換主動式MicroLED顯示模組，透過極微小的像素間距，使畫面每一處都可達超高清、細膩畫質，鎖定應用於大型空間，高清沉浸式體驗與數位藝術，搶攻全新利基應用。

群創強調，MicroLED技術擁有極廣色域、超高環境對比、高清細膩畫質及無邊框自由拼接等優勢，並可提供26.4吋到220吋客製化需求尺寸，打破傳統顯示器限制框架，打造數位藝術全新樣貌。

📢 懶人包／LINE新功能「貼圖拼貼樂」全員開放！影片6招教學混搭快來看
📢 LINE免費貼圖來了！母親節獻愛必備 這Q版爽用180天、2款名牌貨都會動
📢 蘋果發表會懶人包／13吋iPad Air、iPad Pro升M4、Apple Pencil Pro不漲價
📢 M4版iPad Pro、iPad Air 6新舊價格比一比！這款竟便宜1500元
📢 官方認證！任天堂新一代Switch 2確定1年內亮相 粉絲快存錢
LED 群創

延伸閱讀

面板雙虎友達4月營收年增28% 群創年增13%

省電燈泡vs. LED燈泡 台電曝「優先選它」：能源效率高6成以上

中職／樂天桃猿首戰桃園球場變漂亮 LED燈光秀惹球迷負評

彭双浪：友達新建低溫多晶矽面板產線 明年量產

相關新聞

小米台灣人事大地震 官方回應了

針對市場傳出小米台灣發生人事大地震，以小米台籍高幹總監蔣坤揮為首的台籍幹部全數換血，並由小米總裁兼任品牌經理盧偉冰的嫡系...

COMPUTEX論壇6月5日登場 輝達谷歌齊聚探討生成式AI

生成式AI時代來臨，2024台北國際電腦展（COMPUTEX 2024）論壇將於6月5日登場，今年以「Let’s Tal...

仁寶員工分紅金額曝光 11月入袋、較去年大增逾8.4%

仁寶（2324）近年積極提升各項員工福利制度，其中又以「年度調薪幅度」以及每年「員工分紅」金額最受市場關注，而近日董事會...

每天1元起！中華電信「防駭守門員」推家庭方案超優惠

詐騙、勒索病毒無所不在，從電話、簡訊，到現在更透過LINE滲透而來，一閃神就容易一步步掉入陷阱，除了要提高警覺、再三確認...

鴻海研究院：攻生成式AI三大平台 高雄搶先機

鴻海研究院人工智慧研究所所長栗永徽今天表示，在生成式AI時代，鴻海戰略是成為「平台打造者」，推動智慧製造、智慧電動車以及...

群創參與美國 Display Week 2024 秀五大沉浸互動顯示技術

群創（3481）光電將於5月14到16日於美國聖荷西參與全球顯示技術盛會2024 SID顯示周 （Display Wee...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。