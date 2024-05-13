COMPUTEX論壇6月5日登場 輝達谷歌齊聚探討生成式AI

生成式AI時代來臨，2024台北國際電腦展（COMPUTEX 2024）論壇將於6月5日登場，今年以「Let’s Talk Generative AI（生成式AI新賽局）」為主軸，邀請輝達、Google等9位國際AI專家，深入探討生成式AI硬體技術與軟體應用。

今年COMPUTEX主題是「AI串聯，共創未來」，貿協今天發布新聞稿表示，COMPUTEX論壇將於6月5日拉開序幕，探討AI應用布局，由輝達（NVIDIA）解決方案架構和工程副總裁韓密爾頓（Marc Hamilton）打頭陣。

貿協說明，韓密爾頓將分享NVIDIA基礎架構的專業規劃設計、構建全球最先進的人工智慧基礎架構，以及闡述NVIDIA如何協助啟動各種規模的生成式AI應用。

接著由Google ChromeOS副總裁索羅門（JonnSolomon）專題簡報，介紹Google的平台如何協助實現Google願景，讓AI為所有人帶來幫助；新思科技（Synopsys）人工智慧及機器學習研發工程副總裁安德森（Thomas Andersen）將探討生成式AI如何改變半導體與晶片設計的未來；AWS企業策略師Xia Zhang分享生成式AI在數位新創上的應用。

下午場聚焦AI關鍵硬體創新，首位講者為美光副總裁暨運算與網路事業部運算產品事業群總經理維迪亞納坦（Praveen Vaidyanathan），主題為「釋放AI無限可能：美光引領未來 （AI Unleashed: Powering theFuture with Micron Memory and Storage）」。

2024台北國際電腦展將於6月4日至7日在南港展覽館1、2館舉辦，共1500家參展商參加，展出4500個攤位，涵蓋人工智慧運算、前瞻通訊、未來移動、沉浸現實、綠能永續及創新等6大領域。