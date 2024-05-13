TXOne Networks 談工控資安挑戰 製造業是駭客攻擊共識

CYBERSEC 2024 臺灣資安大會14日開展，近年資安議題獲得產官學界重視，高科技製造業或是關鍵基礎設施更是駭客組織積極攻擊的對象。全球工控資安領導廠商TXOne Networks（睿控網安）執行長劉榮太指出，近期與研調機構調查全球製造業為主的505位資安長，指出工控場域正面臨三大資安挑戰，包括資安兼顧效率、工控資安複雜度的提高，以及老舊系統也要納入資安。

TXOne Networks是趨勢科技和台灣的四零四科技合資成立，專攻工控領域資安，主要以半導體晶圓廠、製造業為主要客戶，全球晶圓主要業者幾乎都是TXOne Networks的客戶，2022年與台積電（2330）合作共同制定SEMI E187設備資安標準，更導入台積電相關供應鏈，避免設備進廠時在供應鏈遇到的資安問題。

TXOne Networks執行長劉榮太指出，駭客攻擊目標逐漸轉向高產值、高風險的OT場域，無論所屬產業，都可能成為攻擊的對象。企業應在針對「已知威脅」的工具上，加強「未知威脅」的偵測能力，強化對工控場域中日益變化的資安威脅防護。

他也指出，分析近年發生的545起案件，發現駭客集團近三年幾乎全將製造業列為第一個攻擊產業，主要是製造業為產業命脈，而製造業的設備長年累月下來，老舊程度也偏高。

駭客當年是偷出資料銷售，現在則透過加密貨幣方式勒索。

根據TXOne Networks調查全球資安長在工控場域普遍面臨的資安挑戰，首先是隨著工業聯網設備激增，企業掌握自身資安現況的複雜度隨之提升，企業要在保持高度資訊安全的同時，思考如何兼顧運營效率，穩定地提升整體資安覆蓋率。

其次，在高度複雜的工控環境中，亟需針對工控環境特殊需求量身定製的資安解決方案，以應對急遽變化的資安威脅型態，讓不少資安主管覺得有挑戰。

第三是許多資訊業的資訊系統老舊，劉榮太說，有些製造業甚至使用十幾年前的資訊軟體或設備，當企業導入供應鏈以及第三方服務商所提供的軟硬體服務時，也要將老舊的系統完整納入資安守備範圍，以此提升對資安態勢的掌握度，並且防堵攻擊破口。而台灣在調查時顯示，除了遇到上述的困難外，企業資安預算不足，也讓資安主管煩惱。

劉榮太指出，今年在資安大會中TXOne Networks將推出最新CPS（Cyber-Physical Systems）防護平台SageOne，集中管理主控台提供了營運技術（OT）環境CPS攻擊面的完整檢視，更可以分析不同來源的監測資料，針對網路內的可疑行為發出早期預警，作為CPS威脅偵測及回應協調（CPS Threat Detection & Response Orchestration）的一環。

近期TXOne Networks完成B+輪募資，B輪、B+輪募資包括去年的8,100萬美元、今年的5,100萬美元。今年的投資者包括領投者閎鼎資本，以及和碩集團、中華開發及群創開發貳創投、大亞集團以及其他B輪投資者繼續加碼；首度加入的台灣投資者包括台杉投資、高林實業、和益化學工業、厚實策略投資，以及統一國際開發企業；台灣以外地區投資者包括應材創投和工業技術投資公司（ITIC-Taiwan）的聯合基金。