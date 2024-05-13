喻為網際網路以來最大突破 華碩AI PC準備傾巢而出
華碩共同執行長許先越13日預告，華碩的AI PC準備傾巢而出，他認為AI PC將是PC產業一次重大突破，影響程度可能媲美網際網路（Internet）帶來的升級浪潮。
華碩今天舉行線上法說會，許先越首度公開透露，華碩即將於台北時間5月21日凌晨舉辦的線上新品發表會，將推出首款搭載高通（Qualcomm）SnapdragonX Elite處理器的全新AI PC。緊接著6月初登場的台北國際電腦展（COMPUTEX），華碩還會再發表全系列的AI PC，全面迎接這波AI商機浪潮。
許先越認為，AI PC對於個人電腦的使用體驗會帶來很大改變，透過未來各種AI應用和工具，電腦會變成每個人的虛擬特助，幫忙工作效率提升，這可能是繼Internet之後，PC產業最重大的一次突破。
華碩共同執行長胡書賓則分析，AI PC除了帶來工作效率和使用體驗的提升，對於PC產業而言，成本結構也會有很大提升。他指出，AI PC最基本的定義，就是在PC端能夠執行相當程度的AI運算，所以電腦裡頭必須加入NPU（神經處理單元）；另外DRAM（動態隨機存取記憶體）的容量也要增加，最基本可能要從8GB提升到16GB。
反映到終端售價，他估計每台電腦平均單價（ASP）將因此提升約100美元（約新台幣3240元）。因此AI PC不只是帶來量的增加，還有質的變化。📢 懶人包／LINE新功能「貼圖拼貼樂」全員開放！影片6招教學混搭快來看
📢 LINE免費貼圖來了！母親節獻愛必備 這Q版爽用180天、2款名牌貨都會動
📢 蘋果發表會懶人包／13吋iPad Air、iPad Pro升M4、Apple Pencil Pro不漲價
📢 M4版iPad Pro、iPad Air 6新舊價格比一比！這款竟便宜1500元
📢 官方認證！任天堂新一代Switch 2確定1年內亮相 粉絲快存錢
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言