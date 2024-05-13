快訊

懷孕女醫遭資深男醫違法排值過夜班 院方調查出爐：霸凌成立

環狀線11處位移要開始修了 新北捷運局進場架設施工架

巧遇極光！客機改航線繞圈讓乘客欣賞 竟被投訴延誤航班

喻為網際網路以來最大突破 華碩AI PC準備傾巢而出

中央社／ 台北13日電

華碩共同執行長許先越13日預告，華碩的AI PC準備傾巢而出，他認為AI PC將是PC產業一次重大突破，影響程度可能媲美網際網路（Internet）帶來的升級浪潮。

華碩今天舉行線上法說會，許先越首度公開透露，華碩即將於台北時間5月21日凌晨舉辦的線上新品發表會，將推出首款搭載高通（Qualcomm）SnapdragonX Elite處理器的全新AI PC。緊接著6月初登場的台北國際電腦展（COMPUTEX），華碩還會再發表全系列的AI PC，全面迎接這波AI商機浪潮。

許先越認為，AI PC對於個人電腦的使用體驗會帶來很大改變，透過未來各種AI應用和工具，電腦會變成每個人的虛擬特助，幫忙工作效率提升，這可能是繼Internet之後，PC產業最重大的一次突破。

華碩共同執行長胡書賓則分析，AI PC除了帶來工作效率和使用體驗的提升，對於PC產業而言，成本結構也會有很大提升。他指出，AI PC最基本的定義，就是在PC端能夠執行相當程度的AI運算，所以電腦裡頭必須加入NPU（神經處理單元）；另外DRAM（動態隨機存取記憶體）的容量也要增加，最基本可能要從8GB提升到16GB。

反映到終端售價，他估計每台電腦平均單價（ASP）將因此提升約100美元（約新台幣3240元）。因此AI PC不只是帶來量的增加，還有質的變化。

📢 懶人包／LINE新功能「貼圖拼貼樂」全員開放！影片6招教學混搭快來看
📢 LINE免費貼圖來了！母親節獻愛必備 這Q版爽用180天、2款名牌貨都會動
📢 蘋果發表會懶人包／13吋iPad Air、iPad Pro升M4、Apple Pencil Pro不漲價
📢 M4版iPad Pro、iPad Air 6新舊價格比一比！這款竟便宜1500元
📢 官方認證！任天堂新一代Switch 2確定1年內亮相 粉絲快存錢
AI 新台幣 華碩

延伸閱讀

期貨商論壇／華碩期 後市看俏

3千萬房產被詐團過戶！翁LINE群被騙960萬 警證實臨櫃加面交8次

華碩4月營收 下滑16%

宏碁、華碩 認購風光

相關新聞

小米台灣人事大地震 官方回應了

針對市場傳出小米台灣發生人事大地震，以小米台籍高幹總監蔣坤揮為首的台籍幹部全數換血，並由小米總裁兼任品牌經理盧偉冰的嫡系...

每天1元起！中華電信「防駭守門員」推家庭方案超優惠

詐騙、勒索病毒無所不在，從電話、簡訊，到現在更透過LINE滲透而來，一閃神就容易一步步掉入陷阱，除了要提高警覺、再三確認...

鴻海研究院：攻生成式AI三大平台 高雄搶先機

鴻海研究院人工智慧研究所所長栗永徽今天表示，在生成式AI時代，鴻海戰略是成為「平台打造者」，推動智慧製造、智慧電動車以及...

群創參與美國 Display Week 2024 秀五大沉浸互動顯示技術

群創（3481）光電將於5月14到16日於美國聖荷西參與全球顯示技術盛會2024 SID顯示周 （Display Wee...

上銀第1季獲利優於預期 法人估營運將重返回升周期

上銀（2049）第1季營收季減4.4%、年減4%，毛利率28.9%，略低於市場原先預期，主要原因為稼動率下降、專案性的降...

友達引領 Micro LED 差異化技術再突破 於美 SID 重塑顯示新體驗

友達（2409）光電專注Micro LED前瞻顯示技術，並串聯生態圈，領軍台灣夢幻團隊，打造領先全球的Micro LED...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。