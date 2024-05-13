晶睿：AI攝影機2027年占45% 案例庫1分鐘辨關鍵影像
智慧安防品牌晶睿通訊看好內建人工智慧（AI）功能的網路攝影機，引述市調報告指出，AI功能產品出貨占比自2023年的20%，成長至2027年的45%。
晶睿通訊今天發布新聞稿指出，過往的網路攝影機需花費許多時間整理影像資料，與製作報告，現在透過AI建立的「案例庫」，1分鐘內即可迅速匯出完整報告，藉由軟硬體整合的AI解決方案，建置全方位安防環境。
晶睿通訊說明，推出AI入門級網路攝影機，讓用戶在可負擔預算下，享受AI影像分析服務，輕鬆辨識人物及車輛特徵，提升營運及管理效率，搭配網路錄影主機，或者結合加入新功能「案例庫」（Case Vault）的「AI智慧監控系統」。
晶睿通訊表示，推出AI精準分析，透過AI演算法，分析人、車輛等多重對象，包括顏色、車型、背包、帽子等實際可辨識篩選的部分，強化辨識效率。
另外，晶睿通訊推出成像清晰，搭載500萬畫素鏡頭，以及先進的圖像感測器，提供較上一代感測器大2.5倍的動態範圍，不僅能防止光線過曝，即便在夜間也能拍出清晰成像。📢 懶人包／LINE新功能「貼圖拼貼樂」全員開放！影片6招教學混搭快來看
📢 LINE免費貼圖來了！母親節獻愛必備 這Q版爽用180天、2款名牌貨都會動
📢 蘋果發表會懶人包／13吋iPad Air、iPad Pro升M4、Apple Pencil Pro不漲價
📢 M4版iPad Pro、iPad Air 6新舊價格比一比！這款竟便宜1500元
📢 官方認證！任天堂新一代Switch 2確定1年內亮相 粉絲快存錢
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言