騰雲運算推出創新網路安全解決方案 賦能台灣企業網安與創新雙驅動

在AI技術蓬勃發展、雲端應用技術成熟的趨勢下，雲服務已不再局限於資訊科技的範疇，而是躍升為驅動各行各業創新的核心引擎。然而，隨著雲端服務的普及，伴隨而來的是網路安全風險的攀升。為了滿足台灣企業對於網路安全的需求，騰雲運算特別推出兩款專為台灣企業量身打造的雲端網路安全解決方案：「Anti-DDoS增心安保障型方案」和「CDN雙享保加速型方案」，期盼為企業網路安全築起堅實的防護網，協助企業在雲端時代實現網路安全與創新發展的雙贏目標。

騰雲運算執行長Cliff Lai表示，因為地緣政治的特殊性，讓台灣受到惡意攻擊的風險遠超過全球平均的2倍。他強調，作為亞洲重要的科技樞紐，台灣企業對於雲端服務的依賴度日益提升，同時也面對更嚴峻的網路安全挑戰，需要強大的網路安全防護措施。

騰雲運算長期以來致力於Multi-CDN網路應用加速以及DDoS防禦技術的研發及服務品質的提升，擁有全球超過2,000個節點，包含美國、日本、台灣、新加坡等地，我們打造的全球清洗中心服務來自亞洲超過200家企業客戶，同時我們是少數可以做到台灣本地清洗的DDoS防禦廠商。因此特別針對台灣企業推出兩款創新的雲端解決方案。

1. Anti-DDoS增心安保障型方案

有別於市場上常見的年約制Anti-DDoS防護方案，騰雲運算的「Anti-DDoS增心安保障型方案」，企業僅需支付1個月的費用，就能享受365天的Anti-DDoS防護服務。採用騰雲運算獨家的感知監控、智能調度的技術，保障客戶的網路資源，不會因為突如其來的DDoS攻擊受到影響。讓企業以經濟實惠的費用，獲得更多的保障，讓每分錢都花在刀口上。

2. CDN雙享保加速型方案

結合騰雲運算獨家的Multi-CDN網站加速技術與DDoS網路安全防護功能，為特別適合需要處理大量網路流量、高安全性需求的企業像是電商平台等提供雙重保障。透過這一方案，企業不僅可以提高網站的處理速度，還能強化其網路安全的防禦能力。

騰雲運算將於2024年5月14日至16日在台北南港展覽二館的台灣資安大會上展出這些創新解決方案，深入了解並利用騰雲運算的專業技術，實現企業在雲端時代的網路安全與創新發展。