遠傳力孵新創小金雞 估創1.7億數位轉型商機

遠傳電信致力孵化新創小金雞，今天宣布累計成功加速的新創家數已達37家，估計創造新台幣1.7億元以上的數位轉型商機，誘發投增資金額突破4.5億元。

遠傳今天發布新聞稿宣布，「遠傳新創加速器」2021年底成立至今，第1、2期累計成功加速37家新創事業，第3期的獲選名單今天出爐，4家新創團隊，加上3家第2期的新創團隊，共7家團隊可獲遠傳提供的商業模式優化、技術優化、資安補強、平台整合等資源，遠傳將以大帶小協助商業媒合，共同壯大創新應用生態圈，帶動企業與社會升級轉型。

遠傳說明，今年「遠傳新創加速器」攜手的7家新創團隊包括龍骨王、維思感創、創智生技、臥龍智慧、永訊智庫、詠鋐智能、律果科技；橫跨智慧醫療、智慧零售、新經濟、智慧城市、智慧製造、ESG淨零等領域。

「遠傳新創加速器」由遠傳資訊暨數位轉型科技群執行副總經理胡德民身兼「遠傳新創加速器」執行長，過去2期為教戰新創團隊所開設的「新創門診」達65場。

遠傳總經理井琪表示，新創團隊熱情、戰力爆表，如果創造力思維沒能轉換成有價值的應用，不只是可惜，更是產業、國家競爭力的損失；「遠傳新創加速器」領域從5G、元宇宙，延伸至ESG、長照、低碳城市等全球關注議題，今年將強化創新生態系功能，協助新創企業拓展海外市場。