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中華電日攔1.3億次惡意網站 推防詐隊長 LINE 聊天機器人

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

中華電信（2412）表示，隨著5月報稅季的到來，提醒民眾注意網路上的惡意詐騙並提供全方位的資安防護服務。近年中華電信推出的「防駭守門員」可24小時有效過濾惡意網站、釣魚網頁及簡訊，並遏制勒索病毒及網路資安威脅，有效降低個資外洩風險；而「色情守門員」不僅能攔阻六大有害網站，並提供對影音、遊戲、社群等網站的管理，有效守護孩童上網安全。

中華電信表示，持續強化防駭、色情守門員服務功能及黑名單資料庫，今年截至三月底已累計攔阻過濾惡意連線次數高達118億次，平均每日攔阻次數達1.3億次，而防駭守門員更較上季成長72.6%。

此外，中華電信更於今年初與中華資安國際合作推出免費的訊息驗證服務「防詐隊長LINE 聊天機器人」，結合警政署165全民防騙網資料庫，並以AI模型進行分析幫助用戶在上網時避免誤點入有害網站，可即時判斷特定訊息的安全性與可信賴程度，保障個人資訊的安全。

中華電信表示，凡固網寬頻用戶申請光世代速在必行方案或行動寬頻用戶申請精采5G 599/799單門號方案，即可「防駭守門員」前3個月0元優惠；同時，固網寬頻安心上網方案更贈送2年「防駭守門員」、HiNet諾頓防毒防駭(單機版)加值服務二選一。

中華電信指出，「防駭守門員」亦針對行動客戶推出家庭方案，家中擁有多台行動裝置的用戶，最多可設定三組門號，每月最低只要90元，即可享有一天一機最低1元的上網資安防護服務。

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中華電信 資安

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