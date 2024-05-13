鴻海研究院：攻生成式AI三大平台 高雄搶先機

鴻海研究院人工智慧研究所所長栗永徽今天表示，在生成式AI時代，鴻海戰略是成為「平台打造者」，推動智慧製造、智慧電動車以及智慧城市三大平台，鴻海在高雄市打造CityGPT解決方案，規劃十個大型語言模型（LLM）模組，推動各項軟硬體應用。

栗永徽下午受邀參加2024 AI投資峰會論壇，分享AI產業數位轉型的機遇和挑戰。

他表示，生成式AI（Gen-AI）應用將顛覆全球，觀察整體AI架構，包括零組件、設備、硬體和軟體架構、基礎模型、垂直領域模組，以及應用程式等，其中在零組件，包括輝達（NVIDIA）和超微（AMD）積極推出繪圖處理器（GPU）等晶片設計架構，此外生成式AI需要訓練大語言模型，參數量大，會用到大量的高頻寬記憶體（HBM）。

栗永徽指出，鴻海在硬體製造具有競爭力，其中零組件端模組占有率高，鴻海旗下工業富聯（FII）在全球市占率接近100%，在設備伺服器端，鴻海集團市占率高。

展望今年鴻海集團在生成式AI布局，栗永徽表示，集團將透過AI智慧工廠，積極打造關鍵零組件、模組、系統組裝、IC和軟體，推動智慧製造、智慧電動車以及智慧城市等三大平台。

其中在智慧城市，栗永徽表示，鴻海集團在高雄市打造CityGPT解決方案，規劃十個大型語言模型（LLM）模組，推動各項智慧城市軟硬體應用。

栗永徽指出，全新的AI時代來臨，台灣廠商應抓住百年一遇的機會，在生成式AI時代，鴻海的戰略是成為「平台打造者」，鴻海研究院人工智慧研究所成為集團打造AI技術研發的基礎，開發各種AI模型，為三大平台累積技術能量。

鴻海先前預估，今年在GPU模組業績預估有超過3位數百分比的年增幅度，AI伺服器營收成長預計超過40%，AI伺服器產品在整體伺服器營收占比，也將超過4成。