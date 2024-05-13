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小米台灣人事大地震 官方回應了

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導
圖為「2024小米米粉節」。圖／小米台灣提供
圖為「2024小米米粉節」。圖／小米台灣提供

針對市場傳出小米台灣發生人事大地震，以小米台籍高幹總監蔣坤揮為首的台籍幹部全數換血，並由小米總裁兼任品牌經理盧偉冰的嫡系子弟兵將接手相關職位，對此，小米台灣13日下午發布正式聲明，以下為全文：

近期有關台灣小米內部人事調動的消息，感謝大家的關心，我們確實已經進行了一系列的調整，以更好地應對市場變化和公司發展需求。

我們也感謝蔣坤揮先生在過去的任期中對公司所作出的貢獻，他的努力和領導為台灣小米帶來了許多成果。

這次人事調動是我們在穩健發展的基礎上做出的戰略性調整，我們堅信這將有助於我們更好地應對市場挑戰，實現公司的長期目標。

謝謝大家

小米台灣

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地震 小米

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